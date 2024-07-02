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Воротар збірної Португалії відбив три пенальті та вивів команду до 1/4 Євро-2024

2 липня 2024 08:49
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Діогу Кошта у серії пенальті вивів збірну Португалію у 1/4 Євро-2024
Діогу Кошта рятує ворота збірної Португалії Фото: Reuters/Wolfgang Rattay
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На чемпіонаті Європи-2024 пройшов ще один драматичний поєдинок, який познайомив уболівальників із новим героєм. Воротар збірної Португалії допоміг своїй команді зламати опір Словенії.

Діогу Кошта щонайменше п'ять разів врятував португальців у поєдинку 1/8 зі словенцями, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна Португалії вважалася фаворитом у протистоянні зі Словенією. Поразка від Грузії (0:2) в останньому матчі групового етапу була названа прикрою помилкою та недооцінкою суперника. Експерти чекали на впевнену гру в 1/8 від підопічних Роберто Мартінеса. Насправді очікування виправдав лише молодий голкіпер "Порту".

Діогу Кошта став стіною у воротах

Португалія — Словенія — 0:0 (0:0)

По пенальті 3:0

Португалія: Діогу Кошта, Мендеш, Пепе (Невеш, 117), Діаш, Канселу (Семеду, 117), Палінья, Вітінія (Жота, 65), Леау (Консейсау, 76), Сілва, Фернандеш, Роналду.

Тренер: Роберто Мартінес.

Словенія: Облак, Балковец, Бійол, Дркушич, Карничник, Єлшник (Ілічич, 105), Гнезда-Черін, Млакар (Горенц-Станкович, 74), Стоянович (Вербич, 86), Шпорар (Целар, 75), Шешко.

Тренер: Матьяж Кек.

Команди розпочали матч надто обережно. Португальці з перших хвилин стали потрапляти до офсайдної пастки, захисники збірної Словенії справлялися з атаками суперника. Бажання Кріштіану Роналду забити свій перший гол на Євро-2024 зіграло з ним злий жарт. Ветеран не дотягувався до м'ячів, поспішав, приймав хибні рішення.

На початку другого тайму Канселу створив для своєї команди чудовий момент, обігравши кількох захисників перед воротами Хмари. Бернарду пробив вище за поперечину і втратив шанс вивести Португалію вперед.

Кріштіану Роналду плакав під час матчу на Євро-2024
Сльози Кріштіану Роналду на Євро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith

З середини другого тайму стало здаватися, що обидві команди готуються до додаткового часу та серії пенальті. І на 103-й хвилині матчі Роналду нарешті отримав можливість забити гол. Дркушич збив у своєму штрафному майданчику Жоту, суддя призначив пенальті у ворота Словенії. Однак Облак відбив м'яч після удару Кріштіану! Роналду після цього плакала майже вся перерва між екстратаймами, його втішала вся команда.

Беньямін Вербіч
Беньямін Вербич не забив у ворота Португалії. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Активно увійшов у гру Беньямін Вербич, який декілька років тому виступав за київське "Динамо". Він активно допомагав в обороні та заробив для своєї команди право на небезпечний штрафний. Але героєм Словенії наприкінці матчу міг стати інший футболіст.

Наприкінці другого екстратайму Пепе спіткнувся на своїй половині поля та впустив ривок Шешко. Форвард вирвався на ударну позицію, але Діогу Кошта ногою відбив м'яч убік. А потім настав час серії пенальті.

Діогу Кошта
Діогу Кошта відбив три пенальті. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Словенці здавалися більш впевненими у своїх силах навіть після того, як Кошта впорався з ударом Іличича, а Роналду все ж таки вдалося забити "з точки". Але португальський воротар майстерно відбив решту ударів — Балковец та Вербич теж не змогли йому забити. Кошта не пропустив жодного гола у серії пенальті. А ось португальці Бруну Фернандеш та Бернарду Сілва не схибили.

Кріштіану Роналду та Пепе
Кріштіану Роналду та Пепе після матчу. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Діогу Кошта вивів збірну Португалії до чвертьфіналу Євро-2024, де команда Роберто Мартінеса зіграє із Францією.

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спорт футбол Кріштіану Роналду Євро-2024 Збірна Португалії з футболу Словенія

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