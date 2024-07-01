Збірна Франції пройшла Бельгію на Євро-2024 завдяки автоголу

Збірна Франції насилу обіграла Бельгію завдяки автоголу — деталі
У рамках 1/8 плей-офф чемпіонату Європи з футболу збірні Франції та Бельгії зіграли у Дюссельдорфі. Обидві команди отримали чималу критику напередодні поєдинку.
Матч виявився багатим на небезпечні моменти, суперники завдали один одному великі проблеми, повідомляє портал Новини.LIVE.
Збірна Бельгії, "золотим поколінням" якої ще нещодавно захоплювалися вболівальники, насилу вийшла з групи у плей-офф Євро-2024. Команда Доменіко Тедеско зустрілася в 1/8 із французами, які є одними з фаворитів турніру.
Чим "червоні дияволи" здивували "триколірних"
Франція — Бельгія — 1:0 (0:0)
Гол: Вертонген, 85 (автогол).
Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Тео Ернандес — Чуамені, Канте, Рабйо — Грізманн — Тюрам (Коло Муані, 62), Мбаппе (капітан).
Тренер: Дідьє Дешам.
Бельгія: Кастельс — Кастань (Де Кетеларе, 88), Фес, Вертонген, Теате — Опенда (Мангаля, 64), Онана, Доку — Де Брюйне (капітан), Лукаку, Карраско (Лукебакіо, 88).
Тренер: Доменіко Тедеско.
У перші хвилини матчу команди намагалися грати "на зустрічних курсах", але перевага французьких футболістів досить швидко почала позначатися. На 10-й хвилині Грізманн завдав першого удару по воротах суперника, але Кастельс упорався із завданням. Незабаром Мбаппе пробив над воротами збірної Бельгії.
Французи могли собі привезти проблеми на 24-й хвилині. Де Брюйне зі штрафного подав до чужих воріт. Меньян почав метушитися і мало не пропустив гол, але врешті-решт впорався з небезпекою. Через десять хвилин Кунде прострілив уздовж бельгійських воріт, але Тюрам промахнувся з вигідної позиції. Чуамені двічі намагався забити дальніми ударами.
Після перерви ситуація не змінилася. Мбаппе обіграв одразу декілька суперників, але не влучив у ворота. Потім уже бельгійці згаяли розкішний шанс в атаці. Де Брюйне зробив пас, що проникає в чужий штрафний, Ернандес в останній момент завадив Карраско забити гол. Команди рідко створювали небезпечні моменти, але в критичних ситуаціях обидва воротарі відбивали м'ячі. Наприкінці матчу не зуміли забити Лукаку та Мбаппе.
Перемогу для команди Дідьє Дешама вирвав Рандаль Коло Муані. На 85-й хвилині матчу форвард пробив по воротах суперника. М'яч зрикошетував від Вертонгена та дезорієнтував Кастельса, 1:0!
Це друга перемога збірної Франції на Євро-2024. Команда продовжує натужно йти сіткою турніру. У чвертьфіналі чемпіонату Європи "триколірні" зустрінуться з переможцем пари Португалія — Словенія.
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