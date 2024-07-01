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Збірна Франції насилу обіграла Бельгію завдяки автоголу — деталі

1 липня 2024 21:11
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Збірна Франції пройшла Бельгію на Євро-2024 завдяки автоголу
Кевін Де Брюйне веде боротьбу з Кіліаном Мбаппе. Фото: Reuters/Bernadett Szabo
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У рамках 1/8 плей-офф чемпіонату Європи з футболу збірні Франції та Бельгії зіграли у Дюссельдорфі. Обидві команди отримали чималу критику напередодні поєдинку.

Матч виявився багатим на небезпечні моменти, суперники завдали один одному великі проблеми, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна Бельгії, "золотим поколінням" якої ще нещодавно захоплювалися вболівальники, насилу вийшла з групи у плей-офф Євро-2024. Команда Доменіко Тедеско зустрілася в 1/8 із французами, які є одними з фаворитів турніру.

Вболівальники збірної Франції
Вболівальники збірної Франції на матчі із Бельгією. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Чим "червоні дияволи" здивували "триколірних"

Франція — Бельгія — 1:0 (0:0)

Гол: Вертонген, 85 (автогол).

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Тео Ернандес — Чуамені, Канте, Рабйо — Грізманн — Тюрам (Коло Муані, 62), Мбаппе (капітан).

Тренер: Дідьє Дешам.

Бельгія: Кастельс — Кастань (Де Кетеларе, 88), Фес, Вертонген, Теате — Опенда (Мангаля, 64), Онана, Доку — Де Брюйне (капітан), Лукаку, Карраско (Лукебакіо, 88).

Тренер: Доменіко Тедеско.

У перші хвилини матчу команди намагалися грати "на зустрічних курсах", але перевага французьких футболістів досить швидко почала позначатися. На 10-й хвилині Грізманн завдав першого удару по воротах суперника, але Кастельс упорався із завданням. Незабаром Мбаппе пробив над воротами збірної Бельгії.

Ромелу Лукаку
Саліба заважає забити Лукаку. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Французи могли собі привезти проблеми на 24-й хвилині. Де Брюйне зі штрафного подав до чужих воріт. Меньян почав метушитися і мало не пропустив гол, але врешті-решт впорався з небезпекою. Через десять хвилин Кунде прострілив уздовж бельгійських воріт, але Тюрам промахнувся з вигідної позиції. Чуамені двічі намагався забити дальніми ударами.

Після перерви ситуація не змінилася. Мбаппе обіграв одразу декілька суперників, але не влучив у ворота. Потім уже бельгійці згаяли розкішний шанс в атаці. Де Брюйне зробив пас, що проникає в чужий штрафний, Ернандес в останній момент завадив Карраско забити гол. Команди рідко створювали небезпечні моменти, але в критичних ситуаціях обидва воротарі відбивали м'ячі. Наприкінці матчу не зуміли забити Лукаку та Мбаппе.

Перемогу для команди Дідьє Дешама вирвав Рандаль Коло Муані. На 85-й хвилині матчу форвард пробив по воротах суперника. М'яч зрикошетував від Вертонгена та дезорієнтував Кастельса, 1:0!

Рандаль Коло Муані
Рандаль Коло Муані виводить Францію до 1/4. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Це друга перемога збірної Франції на Євро-2024. Команда продовжує натужно йти сіткою турніру. У чвертьфіналі чемпіонату Європи "триколірні" зустрінуться з переможцем пари Португалія — Словенія.

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