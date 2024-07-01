Сборная Франции прошла Бельгию на Евро-2024 благодаря автоголу

Кевин Де Брюйне ведет борьбу с Килианом Мбаппе. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

В рамках 1/8 плей-офф чемпионата Европы по футболу сборные Франции и Бельгии сыграли в Дюссельдорфе. Обе команды подверглись критике накануне поединка.

Матч оказался богатым на опасные моменты, соперники доставили друг другу немало проблем, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборная Бельгии, "золотым поколением" которой еще недавно восхищались болельщики, с трудом вышла из группы в плей-офф Евро-2024. Команда Доменико Тедеско встретилась в 1/8 с французами, которые являются одними из фаворитов турнира.

Болельщики сборной Франции на матче с Бельгией. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Чем "красные дьяволы" удивили "трехцветных"

Франция — Бельгия — 1:0 (0:0)

Гол: Вертонген, 85 (автогол).

Франция: Меньян — Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес — Чуамени, Канте, Рабьо — Гризманн — Тюрам (Коло Муани, 62), Мбаппе (капитан).

Тренер: Дидье Дешам.

Бельгия: Кастельс — Кастань (Де Кетеларе, 88), Фес, Вертонген, Теате — Опенда (Мангаля, 64), Онана, Доку — Де Брюйне (капитан), Лукаку, Карраско (Лукебакио, 88).

Тренер: Доменико Тедеско.

В первые минуты матча команды старались играть "на встречных курсах", но преимущество французских футболистов достаточно быстро начало сказываться. На 10-й минуте Гризманн нанес первый удар по воротам соперника, но Кастельс справился с задачей. Вскоре Мбаппе пробил над воротами сборной Бельгии.

Салиба мешает забить Лукаку. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Французы сами себе могли привезти проблемы на 24-й минуте. Де Брюйне со штрафного подал к чужим воротам. Меньян начал суетиться и чуть не пропустил гол, но в итоге справился с опасностью. Десять минут спустя Кунде прострелил вдоль бельгийских ворот, но Тюрам промахнулся из выгодной позиции. Чуамени дважды пытался забить дальними ударами.

После перерыва ситуация не изменилась. Мбаппе обыграл сразу несколько соперников, но не попал в створ. Затем уже бельгийцы упустили роскошный шанс в атаке. Де Брюйне сделал проникающий пас в чужую штрафную, Эрнандес в последний момент помешал Карраско забить гол. Команды редко создавали опасные моменты, но в критических ситуациях оба вратаря отбивали мячи. В конце матча не сумели забить Лукаку и Мбаппе.

Победу для команды Дидье Дешама вырвал Рандаль Коло Муани. На 85-й минуте матча форвард пробил по воротам соперника. Мяч срикошетил от Вертонгена и дезориентировал Кастельса, 1:0!

Рандаль Коло Муани выводит Францию в 1/4. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Это вторая победа сборной Франции на Евро-2024. Команда продолжает натужно проходить по сетке турнира. В четвертьфинале чемпионата Европы "трехцветные" встретятся с победителем пары Португалия — Словения.

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