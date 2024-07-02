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Вратарь сборной Португалии взял три пенальти и вывел команду в 1/4 Евро-2024

2 июля 2024 08:49
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Диогу Кошта в серии пенальти вывел сборную Португалию в 1/4 Евро-2024
Диогу Кошта спасает ворота сборной Португалии. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На чемпионате Европы-2024 прошел еще один драматический поединок, который познакомил болельщиков с новым героем. Вратарь сборной Португалии помог своей команде сломить сопротивление Словении. 

Диогу Кошта как минимум пять раз спас португальцев в поединке 1/8 со словенцами, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Сборная Португалии считалась фаворитом в противостоянии со Словенией. Поражение от Грузии (0:2) в последнем матче группового этапа было названо досадной ошибкой и недооценкой соперника. Эксперты ждали уверенную игру в 1/8 от подопечных Роберто Мартинеса. На деле ожидания оправдал только молодой голкипер "Порту". 

Диогу Кошта стал стеной в воротах 

Португалия — Словения — 0:0 (0:0) 

По пенальти 3:0

Португалия: Диогу Кошта, Мендеш, Пепе (Невеш, 117), Диаш, Канселу (Семеду, 117), Палинья, Витинья (Жота, 65), Леау (Консейсау, 76), Силва, Фернандеш, Роналду.

Тренер: Роберто Мартинес. 

Словения: Облак, Балковец, Бийол, Дркушич, Карничник, Елшник (Иличич, 105), Гнезда-Черин, Млакар (Горенц-Станкович, 74), Стоянович (Вербич, 86), Шпорар (Целар, 75), Шешко.

Тренер: Матьяж Кек. 

Команды начали матч слишком осторожно. Португальцы с первых минут стали попадать в офсайдную ловушку, защитники сборной Словении справлялись с атаками соперника. Желание Криштиану Роналду забить свой первый гол на Евро-2024 сыграло с ним злую шутку. Ветеран не дотягивался до мячей, спешил, принимал ошибочные решения. 

В начале второго тайма Канселу создал для своей команды прекрасный момент, обыграв нескольких защитников перед воротами Облака. Бернарду пробил выше перекладины и упустил шанс вывести Португалию вперед. 

Криштиану Роналду плакал во время матча на Евро-2024
Слезы Криштиану Роналду на Евро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith

С середины второго тайма стало казаться, что обе команды готовятся к дополнительному времени и серии пенальти. И на 103-й минуте матче Роналду наконец-то получил возможность забить гол. Дркушич сбил в своей штрафной Жоту, судья назначил пенальти в ворота Словении. Однако Облак отразил мяч после удара Криштиану! Роналду после этого плакал почти весь перерыв между экстра-таймами, его утешала вся команда. 

Беньямин Вербич
Беньямин Вербич не забил в ворота Португалии. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Активно вошел в игру Беньямин Вербич, который несколько лет назад выступал за киевское "Динамо". Он активно помогал в обороне и заработал для своей команды право на опасный штрафной. Но героем Словении в конце матча мог стать другой футболист. 

В конце второго экстра-тайма Пепе споткнулся на своей половине поля и упустил рывок Шешко. Форвард вырвался на ударную позицию, но Диогу Кошта ногой отбил мяч в сторону. А затем настало время серии пенальти. 

Диогу Кошта
Диогу Кошта отбил три пенальти. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Словенцы казались более уверенными в своих силах даже после того, как Кошта справился с ударом Иличича, а Роналду все же удалось забить "с точки". Но португальский вратарь мастерски отбил остальные удары — Балковец и Вербич тоже не смогли ему забить. Кошта не пропустил ни одного гола в серии пенальти. А вот португальцы Бруну Фернандеш и Бернарду Силва не промахнулись. 

Криштиану Роналду и Пепе
Криштиану Роналду и Пепе после матча. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Диогу Кошта вывел сборную Португалии в четвертьфинал Евро-2024, где команда Роберто Мартинеса сыграет с Францией. 

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