Диогу Кошта в серии пенальти вывел сборную Португалию в 1/4 Евро-2024

Вратарь сборной Португалии взял три пенальти и вывел команду в 1/4 Евро-2024
На чемпионате Европы-2024 прошел еще один драматический поединок, который познакомил болельщиков с новым героем. Вратарь сборной Португалии помог своей команде сломить сопротивление Словении.
Диогу Кошта как минимум пять раз спас португальцев в поединке 1/8 со словенцами, сообщает портал Новини.LIVE.
Сборная Португалии считалась фаворитом в противостоянии со Словенией. Поражение от Грузии (0:2) в последнем матче группового этапа было названо досадной ошибкой и недооценкой соперника. Эксперты ждали уверенную игру в 1/8 от подопечных Роберто Мартинеса. На деле ожидания оправдал только молодой голкипер "Порту".
Диогу Кошта стал стеной в воротах
Португалия — Словения — 0:0 (0:0)
По пенальти 3:0
Португалия: Диогу Кошта, Мендеш, Пепе (Невеш, 117), Диаш, Канселу (Семеду, 117), Палинья, Витинья (Жота, 65), Леау (Консейсау, 76), Силва, Фернандеш, Роналду.
Тренер: Роберто Мартинес.
Словения: Облак, Балковец, Бийол, Дркушич, Карничник, Елшник (Иличич, 105), Гнезда-Черин, Млакар (Горенц-Станкович, 74), Стоянович (Вербич, 86), Шпорар (Целар, 75), Шешко.
Тренер: Матьяж Кек.
Команды начали матч слишком осторожно. Португальцы с первых минут стали попадать в офсайдную ловушку, защитники сборной Словении справлялись с атаками соперника. Желание Криштиану Роналду забить свой первый гол на Евро-2024 сыграло с ним злую шутку. Ветеран не дотягивался до мячей, спешил, принимал ошибочные решения.
В начале второго тайма Канселу создал для своей команды прекрасный момент, обыграв нескольких защитников перед воротами Облака. Бернарду пробил выше перекладины и упустил шанс вывести Португалию вперед.
С середины второго тайма стало казаться, что обе команды готовятся к дополнительному времени и серии пенальти. И на 103-й минуте матче Роналду наконец-то получил возможность забить гол. Дркушич сбил в своей штрафной Жоту, судья назначил пенальти в ворота Словении. Однако Облак отразил мяч после удара Криштиану! Роналду после этого плакал почти весь перерыв между экстра-таймами, его утешала вся команда.
Активно вошел в игру Беньямин Вербич, который несколько лет назад выступал за киевское "Динамо". Он активно помогал в обороне и заработал для своей команды право на опасный штрафной. Но героем Словении в конце матча мог стать другой футболист.
В конце второго экстра-тайма Пепе споткнулся на своей половине поля и упустил рывок Шешко. Форвард вырвался на ударную позицию, но Диогу Кошта ногой отбил мяч в сторону. А затем настало время серии пенальти.
Словенцы казались более уверенными в своих силах даже после того, как Кошта справился с ударом Иличича, а Роналду все же удалось забить "с точки". Но португальский вратарь мастерски отбил остальные удары — Балковец и Вербич тоже не смогли ему забить. Кошта не пропустил ни одного гола в серии пенальти. А вот португальцы Бруну Фернандеш и Бернарду Силва не промахнулись.
Диогу Кошта вывел сборную Португалии в четвертьфинал Евро-2024, где команда Роберто Мартинеса сыграет с Францией.
Напомним, Бущан уйдет из "Динамо" — как успех Грузии на Евро повлиял на карьеру игрока.
Шапаренко станет игроком "Лацио" — известна унизительная сумма трансфера.
"Динамо" сделало предложение футболисту сборной Польши.
"Динамо" в ближайшее время перехватит у "Шахтера" молодую звезду "Днепра-1".
Лидера сборной Англии могут дисквалифицировать — что сделал Беллингем.
Читайте Новини.LIVE!