Кевин Де Брюйне нагрубил журналистам после поражения сборной Бельгии

Кевин Де Брюйне после поражения от сборной Франции. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Сборная Бельгии пропустила гол от Франции в конце поединка 1/8 чемпионата Европы по футболу. Мяч в свои ворота забил защитник Ян Вертонген, чья команда не завершила выступления на турнире.

Капитан "красных дьяволов" Кевин Де Брюйне не сумел сдержать эмоции на послематчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Команды Франции и Бельгии продемонстрировали равную игру в одном из матчей 1/8 плей-офф Евро-2024. Когда до конца поединка оставалось несколько минут, казалось, что встреча закончится серией пенальти. Однако Ян Вертонген после удара Рандаля Коло Муани забил гол в собственные ворота. Бельгия уже не успела отыграться.

Что Де Брюйне сказал о матче с Францией

Капитан сборной Бельгии был лидером своей команды в поединке с "трехцветными". Кевин Де Брюйне несколько раз мог вывести "красных дьяволов" вперед, но французский вратарь Майк Меньян не пропустил в свои ворота.

Кевин Де Брюйне с семьей после матча. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

После финального свистка Де Брюйне подтвердил, что у его команды был четкий план на игру с французами. По словам опытного полузащитника, эта концепция игры работала, но все испортил случайный автогол.

Кевина расстроил вопрос журналиста о "золотом поколении" сборной Бельгии, которое так ничего не выиграло в национальной команде. Речь идет о таких футболистах, как Эден Азар, Ромелу Лукаку, Тибо Куртуа и сам Де Брюйне. Почти десять лет этому составу "красных дьяволов" предсказывали победу на международном турнире.

"Это глупость, полная чушь. Разве у Германии, Франции или Испании не золотое поколение? У многих команд хороший подбор футболистов", — ответил Де Брюйне.

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