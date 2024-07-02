Шахтар назвав футболістів, яких клуб відпустить на Олімпіаду до Парижа

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Тренерський штаб донецького "Шахтаря" відпустить п'ятьох футболістів до Олімпійської збірної України на Ігри в Парижі. Серед цих гравців виявився і форвард Данило Сікан.

Наставник "гірників" Марино Пушич пояснив своє рішення в інтерв'ю офіційному сайту "Шахтаря".

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Маріно Пушич офіційно ухвалив рішення відпустити одразу п'ятьох своїх футболістів до Олімпійської збірної України, яка продовжує готуватися до Ігор у Парижі. Головний тренер "Шахтаря" заявив, що його клуб міг цього не робити згідно з міжнародними правилами, але наставник не зміг вчинити інакше.

Кирило Сігеєв під час тренування. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Кого "Шахтар" відпустить на Олімпіаду

"Гірники" відпустять п'ять футболістів у команду Руслана Ротаня. Це голкіпер Кирило Фесюн, півзахисники Дмитро Криськів, Олег Очеретько та Кирило Сігеєв, а також форвард Данило Сікан.

Кирило Фесюн (праворуч) на розминці. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Маріно Пушич прокоментував рішення клубу відправити своїх гравців на Ігри до Парижа. Він нагадав, що збірна України з футболу вперше виступить на Олімпіаді. "Гірники" розуміли важливість історичного моменту та не могли відмовити національній команді.

Пушич заявив, що досвід, який його футболісти отримають на Олімпіаді-2024, допоможе "Шахтарю". Він побажав збірній України успішно виступити на турнірі. Тренер сподівається, що гравці донецького клубу допоміг команді досягти успіху.

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