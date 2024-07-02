Шахтер назвал футболистов, которых клуб отпустит на Олимпиаду в Париж

В Шахтере назвали игроков, которые поедут на Олимпиаду-2024
Тренерский штаб донецкого "Шахтера" отпустит пять футболистов в Олимпийскую сборную Украины на Игры в Париже. Среди этих игроков оказался и форвард Даниил Сикан.
Наставник "горняков" Марино Пушич объяснил свое решение в интервью официальному сайту "Шахтера".
Марино Пушич официально принял решение отпустить сразу пять своих футболистов в Олимпийскую сборную Украины, которая продолжает готовиться к Играм в Париже. Главный тренер "Шахтера" заявил, что его клуб мог этого не делать согласно международным правилам, но наставник не смог поступить иначе.
Кого "Шахтер" отпустит на Олимпиаду
"Горняки" отпустят пять футболистов в команду Руслана Ротаня. Это голкипер Кирилл Фесюн, полузащитники Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько и Кирилл Сигеев, а также форвард Даниил Сикан.
Марино Пушич прокомментировал решение клуба отправить своих игроков на Игры в Париж. Он напомнил, что сборная Украины по футболу впервые выступит на Олимпиаде. "Горняки" понимали важность исторического момента и не могли отказать национальной команде.
Пушич заявил, что опыт, которые его футболисты получат на Олимпиаде-2024, поможет "Шахтеру". Он пожелал сборной Украины успешно выступить на турнире. Тренер надеется, что игроки донецкого клуба помог команде добиться успеха.
Напомним, Бущан уйдет из "Динамо" — как успех Грузии на Евро повлиял на карьеру игрока.
Роналду установил антирекорд на Евро-2024 – чем отличился португалец.
Де Брюйне нахамил журналистам после вылета Бельгии с Евро-2024.
Шапаренко станет игроком "Лацио" — известна унизительная сумма трансфера.
"Динамо" в ближайшее время перехватит у "Шахтера" молодую звезду "Днепра-1".
Читайте Новини.LIVE!