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В Шахтере назвали игроков, которые поедут на Олимпиаду-2024

2 июля 2024 10:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер назвал футболистов, которых клуб отпустит на Олимпиаду в Париж
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб донецкого "Шахтера" отпустит пять футболистов в Олимпийскую сборную Украины на Игры в Париже. Среди этих игроков оказался и форвард Даниил Сикан. 

Наставник "горняков" Марино Пушич объяснил свое решение в интервью официальному сайту "Шахтера". 

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Марино Пушич официально принял решение отпустить сразу пять своих футболистов в Олимпийскую сборную Украины, которая продолжает готовиться к Играм в Париже. Главный тренер "Шахтера" заявил, что его клуб мог этого не делать согласно международным правилам, но наставник не смог поступить иначе. 

Кирилл Сигеев
Кирилл Сигеев во время тренировки. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Кого "Шахтер" отпустит на Олимпиаду 

"Горняки" отпустят пять футболистов в команду Руслана Ротаня. Это голкипер Кирилл Фесюн, полузащитники Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько и Кирилл Сигеев, а также форвард Даниил Сикан. 

Кирилл Фесюн
Кирилл Фесюн (справа) на разминке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Марино Пушич прокомментировал решение клуба отправить своих игроков на Игры в Париж. Он напомнил, что сборная Украины по футболу впервые выступит на Олимпиаде. "Горняки" понимали важность исторического момента и не могли отказать национальной команде. 

Пушич заявил, что опыт, которые его футболисты получат на Олимпиаде-2024, поможет "Шахтеру". Он пожелал сборной Украины успешно выступить на турнире. Тренер надеется, что игроки донецкого клуба помог команде добиться успеха. 

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