Лунин заинтересовал известный клуб — Реал готов согласиться на трансфер

Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Мадридский "Реал" принял решение продать голкипера сборной Украины Андрея Лунина, который не спешит продлевать контракт с испанским клубом. "Бланкос" могут получить еще одно предложение по своему игроку.

Трансфер Лунина должен произойти уже в ближайшие недели, сообщает AS.

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Тренерский штаб мадридского "Реала" не готов гарантировать Андрею Лунину место в основном составе команды. В прошлом сезоне украинец 31 матч, пропустил 32 гола и в 12 поединках сохранял свои ворота в неприкосновенности. Но это не помогло ему в борьбе с Тибо Куртуа.

Андрей Лунин в матче с Румынией на Евро-2024. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Куда Лунин уйдет из "Реала"

Мадридцы хотели бы сохранить в составе украинца, но голкипер хочет получать стабильную игровую практику. Именно поэтому он отказывается продлевать контракт, который истекает летом 2025 года. "Реал" будет вынужден прожать вратаря, чтобы не потерять его бесплатно.

Новым претендентом на Лунина стал "Ювентус". Итальянский клуб ищет замену ветерану Войцеху Щенсному, который в ближайшее время покинет туринскую команду. Тренерский штаб "старой синьоры" хотел бы видеть украинца в команде.

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