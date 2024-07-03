Анатолий Трубин этим летом перейдет в известный английский клуб

Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин получил несколько недель отпуска после вылета национальной команды из чемпионата Европы. Велика вероятность того, что новый сезон голкипер отыграет не в чемпионате Португалии.

"Бенфика" ждет предложение о трансфере Трубина от потенциального покупателя, сообщает Daily Star.

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Контракт Анатолия Трубина с "Бенфикой" рассчитан до лета 2028 года. Португальский клуб доволен выступлениями украинца в прошлом сезоне, но готов его продать, если потупит выгодное предложение. Все идет к тому, что трансфер голкипера состоится в ближайшие недели.

Анатолий Трубин в сборной Украины. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Трубин переедет в Англию

Сразу несколько известных европейских клубов претендуют на 22-летнего вратаря, который стал основным игроком национальной команды на Евро-2024. Благодаря удачной игре Трубина на континентальном первенстве трансферная стоимость вратаря выросла. Теперь "Бенфика" хочет получить за игрока 35 млн евро.

Главным претендентом на Трубина стал "Манчестер Юнайтед". Английский клуб хочет заменить основного вратаря перед стартом сезона 2024/2025 в АПЛ. Тренерский штаб "красных дьяволов" уверен, что украинец сумеет быстро адаптироваться в команде. Клуб уже составляет запрос в "Бенфику" по поводу трансфера Трубина.

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