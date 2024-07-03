Колумбия сыграла с Бразилией и вышла в плей-офф Копа Америка-2024

Даниэль Муньос из Колумбии забивает гол в ворота сборной Бразилии. Фото: Reuters/Darren Yamashita

На турнире Копа Америка-2024 определились все участники первой стадии плей-офф. Сборная Колумбии не проиграла Бразилии и вышла в четвертьфинал первенства.

Игроки "Селесао" первыми забили гол, но не сумели удержать победу, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В матче третьего тура группового этапа Копа Америка-2024 встретились команды Колумбии и Бразилии. Команда Доривала Жуниора открыла счет уже на 12-й минуте матча усилиями футболиста "Барселоны" Рафиньи.

Рафинья в матче с Колумбией. Фото: Reuters/Darren Yamashita

Однако бразильцы не удержали преимущество. Они пропустили "гол в раздевалку". Отличился защитник английского "Кристал Пэлас" Даниэль Муньос. Таким образом сборная Колумбии сохранила первое место в группе "D", бразильцы остались на второй строчке. Коста-Рика и Парагвай выбыли из турнира.

Четвертьфиналисты Копа Америка. Фото: скриншот

Все участники 1/4 Копа Америка

Уже в пятницу, 5 июля, начнутся первые четвертьфинальные поединки. Ничья в матче с Колумбией может дорого стоить бразильцам, которые встретятся в 1/4 с уругвайцами.

Болельщики сборной Колумбии на матче. Фото: Reuters/Darren Yamashita

Также друг с другом сыграют Аргентина и Эквадор, Венесуэла и Канада, Колумбия и Панама, чей выход в четвертьфинал стал сенсацией.

Напомним, Луниным заинтересовался еще один клуб — украинец может уйти из "Реала".

Бущан уйдет из "Динамо" — как успех Грузии на Евро повлиял на карьеру игрока.

"Кривбасс" может перехватить у "Динамо" игрока сборной Украины.

Береза готов передать новому инвестору права на "Днепр-1".

Роналду установил антирекорд на Евро-2024 — чем отличился португалец.