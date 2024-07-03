Колумбия сыграла с Бразилией и вышла в плей-офф Копа Америка-2024

Бразилия сыграла вничью с Колумбией — кто вышел в плей-офф Копа Америка
На турнире Копа Америка-2024 определились все участники первой стадии плей-офф. Сборная Колумбии не проиграла Бразилии и вышла в четвертьфинал первенства.
Игроки "Селесао" первыми забили гол, но не сумели удержать победу, сообщает портал Новини.LIVE.
В матче третьего тура группового этапа Копа Америка-2024 встретились команды Колумбии и Бразилии. Команда Доривала Жуниора открыла счет уже на 12-й минуте матча усилиями футболиста "Барселоны" Рафиньи.
Однако бразильцы не удержали преимущество. Они пропустили "гол в раздевалку". Отличился защитник английского "Кристал Пэлас" Даниэль Муньос. Таким образом сборная Колумбии сохранила первое место в группе "D", бразильцы остались на второй строчке. Коста-Рика и Парагвай выбыли из турнира.
Все участники 1/4 Копа Америка
Уже в пятницу, 5 июля, начнутся первые четвертьфинальные поединки. Ничья в матче с Колумбией может дорого стоить бразильцам, которые встретятся в 1/4 с уругвайцами.
Также друг с другом сыграют Аргентина и Эквадор, Венесуэла и Канада, Колумбия и Панама, чей выход в четвертьфинал стал сенсацией.
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