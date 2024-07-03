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Бразилия сыграла вничью с Колумбией — кто вышел в плей-офф Копа Америка

3 июля 2024 08:53
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Колумбия сыграла с Бразилией и вышла в плей-офф Копа Америка-2024
Даниэль Муньос из Колумбии забивает гол в ворота сборной Бразилии. Фото: Reuters/Darren Yamashita
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На турнире Копа Америка-2024 определились все участники первой стадии плей-офф. Сборная Колумбии не проиграла Бразилии и вышла в четвертьфинал первенства. 

Игроки "Селесао" первыми забили гол, но не сумели удержать победу, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В матче третьего тура группового этапа Копа Америка-2024 встретились команды Колумбии и Бразилии. Команда Доривала Жуниора открыла счет уже на 12-й минуте матча усилиями футболиста "Барселоны" Рафиньи. 

Рафинья
Рафинья в матче с Колумбией. Фото: Reuters/Darren Yamashita

Однако бразильцы не удержали преимущество. Они пропустили "гол в раздевалку". Отличился защитник английского "Кристал Пэлас" Даниэль Муньос. Таким образом сборная Колумбии сохранила первое место в группе "D", бразильцы остались на второй строчке. Коста-Рика и Парагвай выбыли из турнира. 

Четвертьфиналисты Копа Америка
Четвертьфиналисты Копа Америка. Фото: скриншот

Все участники 1/4 Копа Америка 

Уже в пятницу, 5 июля, начнутся первые четвертьфинальные поединки. Ничья в матче с Колумбией может дорого стоить бразильцам, которые встретятся в 1/4 с уругвайцами. 

Болельщики сборной Колумбии
Болельщики сборной Колумбии на матче. Фото: Reuters/Darren Yamashita

Также друг с другом сыграют Аргентина и Эквадор, Венесуэла и Канада, Колумбия и Панама, чей выход в четвертьфинал стал сенсацией. 

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