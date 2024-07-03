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Бразилія зіграла внічию з Колумбією — хто вийшов у плей-офф Копа Америка

3 липня 2024 08:53
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Колумбія зіграла з Бразилією та вийшла у плей-офф Копа Америка-2024
Даніель Муньос із Колумбії забиває гол у ворота збірної Бразилії. Фото: Reuters/Darren Yamashita
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На турнірі Копа Америка-2024 визначились усі учасники першої стадії плей-офф. Збірна Колумбії не програла Бразилії та вийшла до чвертьфіналу першості.

Гравці "Селесао" першими забили гол, але не зуміли втримати перемогу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У матчі третього туру групового етапу Копа Америка-2024 зустрілися команди Колумбії та Бразилії. Команда Дорівала Жуніора відкрила рахунок уже на 12-й хвилині матчу зусиллями футболіста "Барселони" Рафіньї.

Рафінья
Рафінья у матчі з Колумбією. Фото: Reuters/Darren Yamashita

Проте бразильці не втримали переваги. Вони пропустили "гол у роздягальню". Відзначився захисник англійського "Крістал Пелас" Даніель Муньос. Таким чином збірна Колумбії зберегла перше місце у групі "D", бразильці залишилися на другому рядку. Коста-Ріка та Парагвай вибули з турніру.

Четвертьфиналисты Копа Америка
Чвертьфіналісти Копа Америка. Фото: скриншот

Усі учасники 1/4 Копа Америка

Вже у п'ятницю, 5 липня, розпочнуться перші чвертьфінальні поєдинки. Нічия в матчі з Колумбією може дорого коштувати бразильцям, які зустрінуться в 1/4 з уругвайцями.

Уболівальники збірної Колумбії
Вболівальники збірної Колумбії на матчі. Фото: Reuters/Darren Yamashita

Також один з одним зіграють Аргентина та Еквадор, Венесуела та Канада, Колумбія та Панама, чий вихід до чвертьфіналу став сенсацією.

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спорт футбол Бразилія Колумбія Копа Америка-2024

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