Колумбія зіграла з Бразилією та вийшла у плей-офф Копа Америка-2024

Даніель Муньос із Колумбії забиває гол у ворота збірної Бразилії. Фото: Reuters/Darren Yamashita

На турнірі Копа Америка-2024 визначились усі учасники першої стадії плей-офф. Збірна Колумбії не програла Бразилії та вийшла до чвертьфіналу першості.

Гравці "Селесао" першими забили гол, але не зуміли втримати перемогу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У матчі третього туру групового етапу Копа Америка-2024 зустрілися команди Колумбії та Бразилії. Команда Дорівала Жуніора відкрила рахунок уже на 12-й хвилині матчу зусиллями футболіста "Барселони" Рафіньї.

Рафінья у матчі з Колумбією. Фото: Reuters/Darren Yamashita

Проте бразильці не втримали переваги. Вони пропустили "гол у роздягальню". Відзначився захисник англійського "Крістал Пелас" Даніель Муньос. Таким чином збірна Колумбії зберегла перше місце у групі "D", бразильці залишилися на другому рядку. Коста-Ріка та Парагвай вибули з турніру.

Чвертьфіналісти Копа Америка. Фото: скриншот

Усі учасники 1/4 Копа Америка

Вже у п'ятницю, 5 липня, розпочнуться перші чвертьфінальні поєдинки. Нічия в матчі з Колумбією може дорого коштувати бразильцям, які зустрінуться в 1/4 з уругвайцями.

Вболівальники збірної Колумбії на матчі. Фото: Reuters/Darren Yamashita

Також один з одним зіграють Аргентина та Еквадор, Венесуела та Канада, Колумбія та Панама, чий вихід до чвертьфіналу став сенсацією.

Нагадаємо, Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".

Бущан піде з "Динамо" — як успіх Грузії на Євро вплинув на кар'єру гравця.

"Кривбас" може перехопити у "Динамо" гравця збірної України.

Береза готовий передати новому інвестору права на "Дніпро-1".

Роналду встановив антирекорд на Євро-2024 — чим відзначився.