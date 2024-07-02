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Кривбас може перехопити у Динамо гравця збірної України

2 липня 2024 13:13
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Валентин Рубчинський може перейти до Кривбасу
Валентин Рубчинський. Фото: Дніпро-1
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Декілька українських клубів цікавляться молодим лідером "Дніпра-1" Валентином Рубчинським. Відтепер підписати гравця прагне "Кривбас".

Про це пише Збірна.

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Трансфер Рубчинського

Окрім таких клубів як "Динамо" та "Шахтар" на молодого гравця претендує й "Кривбас". Також у ЗМІ зʼявлялась інформація про те, що він потрапив до сфери інтересів "Полісся" та "Карпат".

Наразі невідомо, який із клубів обере Рубчинський, проте журналіст Ігор Циганик заявляє, що керівнитцво "Дніпро-1" не готове погодитись віддати його за невеликі гроші. 

Контракт Валентина Рубчинського із "Дніпро-1" чинний до літа 2025 року. Він зіграв 35 матчів за клуб та зумів відзначитись одним забитим голом та чотирма результативними передачами. 

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 1,8 мільйона євро. 

Валентин Рубчинський
Валентин Рубчинський на полі. Фото: Дніпро-1

Проблеми у "Дніпра-1"

Український футбольний клуб "Дніпро-1" близький до розформування. Команда може припинити своє існування вже за декілька тижнів. Причиною стали фінансові труднощі та проблеми із виплатами зарплат гравцям. 

Своєю чергою керівництво визнало проблеми із виплатами по боргах гравцям та працівникам клубу.

Нагадаємо, Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".

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Україна Футбол трансфери Дніпро-1 Кривбасс Валентин Рубчинський

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