Валентин Рубчинський може перейти до Кривбасу

Валентин Рубчинський. Фото: Дніпро-1

Декілька українських клубів цікавляться молодим лідером "Дніпра-1" Валентином Рубчинським. Відтепер підписати гравця прагне "Кривбас".

Про це пише Збірна.

Читайте також:

Трансфер Рубчинського

Окрім таких клубів як "Динамо" та "Шахтар" на молодого гравця претендує й "Кривбас". Також у ЗМІ зʼявлялась інформація про те, що він потрапив до сфери інтересів "Полісся" та "Карпат".

Наразі невідомо, який із клубів обере Рубчинський, проте журналіст Ігор Циганик заявляє, що керівнитцво "Дніпро-1" не готове погодитись віддати його за невеликі гроші.

Контракт Валентина Рубчинського із "Дніпро-1" чинний до літа 2025 року. Він зіграв 35 матчів за клуб та зумів відзначитись одним забитим голом та чотирма результативними передачами.

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 1,8 мільйона євро.

Валентин Рубчинський на полі. Фото: Дніпро-1

Проблеми у "Дніпра-1"

Український футбольний клуб "Дніпро-1" близький до розформування. Команда може припинити своє існування вже за декілька тижнів. Причиною стали фінансові труднощі та проблеми із виплатами зарплат гравцям.

Своєю чергою керівництво визнало проблеми із виплатами по боргах гравцям та працівникам клубу.

Нагадаємо, Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".

Бущан піде з "Динамо" — як успіх Грузії на Євро вплинув на кар'єру гравця.

У "Шахтарі" назвали гравців, які поїдуть на Олімпіаду-2024.

Роналду встановив антирекорд на Євро-2024 — чим відзначився португалець.

Де Брюйне нахамив журналістам після вильоту Бельгії з Євро-2024.