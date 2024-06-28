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Тренер збірної України прокоментував можливість ліквідації Дніпра-1

28 червня 2024 11:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Михайленко розповів, що чекає на СК Дніпро-1
Футболісти "Дніпра-1" під час розминки. Фото: instagram.com/scdnipro1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко поділився думкою про долю "Дніпра-1". Найближчими тижнями клуб може припинити існування.

Михайленко в інтерв'ю Telegram-каналу "Дніпрянин" заявив, що футболісти клубу не знають, що буде з командою.

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Дмитро Михайленко виступав за футбольний клуб "Дніпро" на позиції півзахисника під час ігрової кар'єри. Він став першим головним тренером СК "Дніпро-1" після того, як клуб було сформовано. Михайленко тренував із 2017 по 2020 роки.

Дмитро Михайленко
Дмитро Михайленко під час роботи у "Дніпрі-1". Фото: instagram.com/legioners.ua/

Керівництво "Дніпра-1" нічого не каже гравцям

Цьогорічний тренер юнацької збірної України зізнався, що був засмучений, коли дізнався про складну ситуацію у своїй колишній команді. Він зідзвонювався з деякими футболістами з "Дніпра-1", з якими працює у національній команді. Всі вони не можуть пояснити, що чекає клуб у найближчому майбутньому.

"Вони розповіли, що ніхто не відповідає на дзвінки з керівництва, ніхто нічого не знає. Мені, як людині, яка повірила в цей проєкт із самого початку, дуже сумно дивитися на те, що відбувається", — пояснив Михайленко.

Олег Очеретько
Олег Очеретько у матчі за "Дніпро-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/

Також відомо, що керівництво УПЛ не отримувало документів щодо початку процедури ліквідації "Дніпра-1".

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спорт
футбол
УПЛ
Дніпро-1
тренер
Дмитро Михайленко

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