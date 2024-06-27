Юрій Максимов піде з Дніпра-1 у відомий український клуб

Юрій Максимов сперечається з арбітром. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Український футбольний клуб "Дніпро-1" близький до розформування. Вже за декілька тижнів команда може припинити існування.

Головний тренер Юрій Максимов вже знайшов нову роботу, повідомляє портал Sport.ua.

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Контракт Юрія Максимова з "Дніпром-1" діє ще рік, проте 55-річний наставник домовився з клубом про дострокове розірвання контракту. Водночас він провів переговори з "Чорноморцем", який залишиться без наставника після відходу Романа Григорчука.

Футболісти "Дніпра-1" під час матчу. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Новий клуб у кар'єрі Максимова

Керівництво "Чорноморця" та наставник "Дніпра-1" вже погодили умови контракту. Юрій Максимов підпише з одеситами контракт терміном на рік із можливістю подальшого продовження.

Наставник "Дніпра-1" перейде до "Чорноморця" разом зі всім своїм штабом. Йдеться про Миколу Медіна, Миколу Іщенка та Сергія Ревута.

У сезоні 2023/2024 "Дніпро-1" посів 4 місце у підсумковій турнірній таблиці та отримав право виступити у єврокубках. УПЛ ще не отримав від клубу офіційного запиту про початок процедури ліквідації.

"Чорноморець" минулого сезону фінішував на 12-му рядку.

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