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Максимов возглавит Черноморец, Днепр-1 прекратит существование

27 июня 2024 14:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Юрий Максимов уйдет из Днепра-1 в известный украинский клуб
Юрий Максимов спорит с арбитром. Фото: instagram.com/scdnipro1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский футбольный клуб "Днепр-1" близок к расформированию. Уже через несколько недель команда может прекратить существование. 

Главный тренер Юрий Максимов уже нашел новую работу, сообщает портал Sport.ua

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Контракт Юрия Максимова с "Днепром-1" действует еще год, однако 55-летний наставник договорился с клубом о досрочном расторжении контракта. Одновременно с этим он провел переговоры с "Черноморцем", который останется без наставника после ухода Романа Григорчука. 

Днепр-1
Футболисты "Днепра-1" во время матча. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Новый клуб в карьере Максимова 

Руководство "Черноморца" и наставник "Днепра-1" уже согласовали условия контракта. Юрий Максимов подпишет с одесситами контракт сроком на год с возможностью дальнейшего продления. 

Наставник "Днепра-1" перейдет в "Черноморец" вместе со всем своим штабом. Речь идет о Николае Медине, Николае Ищенко и Сергее Ревуте. 

В сезоне 2023/2024 "Днепр-1" занял 4 место в итоговой турнирной таблице и получил право выступить в еврокубках. УПЛ еще не получил от клуба официальный запрос о начале процедуры ликвидации. 

"Черноморец" в прошлом сезоне финишировал на 12 строчке. 

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Юрий Максимов