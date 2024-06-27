Юрий Максимов уйдет из Днепра-1 в известный украинский клуб

Максимов возглавит Черноморец, Днепр-1 прекратит существование
Украинский футбольный клуб "Днепр-1" близок к расформированию. Уже через несколько недель команда может прекратить существование.
Главный тренер Юрий Максимов уже нашел новую работу, сообщает портал Sport.ua.
Контракт Юрия Максимова с "Днепром-1" действует еще год, однако 55-летний наставник договорился с клубом о досрочном расторжении контракта. Одновременно с этим он провел переговоры с "Черноморцем", который останется без наставника после ухода Романа Григорчука.
Новый клуб в карьере Максимова
Руководство "Черноморца" и наставник "Днепра-1" уже согласовали условия контракта. Юрий Максимов подпишет с одесситами контракт сроком на год с возможностью дальнейшего продления.
Наставник "Днепра-1" перейдет в "Черноморец" вместе со всем своим штабом. Речь идет о Николае Медине, Николае Ищенко и Сергее Ревуте.
В сезоне 2023/2024 "Днепр-1" занял 4 место в итоговой турнирной таблице и получил право выступить в еврокубках. УПЛ еще не получил от клуба официальный запрос о начале процедуры ликвидации.
"Черноморец" в прошлом сезоне финишировал на 12 строчке.
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