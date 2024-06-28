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Тренер сборной Украины прокомментировал возможность ликвидации Днепра-1

28 июня 2024 11:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Михайленко рассказал, что ждет СК Днепр-1
Футболисты "Днепра-1" во время разминки. Фото: instagram.com/scdnipro1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился мнением о судьбе "Днепра-1". В ближайшие недели клуб может прекратить существование.

Михайленко в интервью Telegram-каналу "Днепрянин" заявил, что футболисты клуба не знают, что будет с командой. 

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Дмитрий Михайленко выступал за футбольный клуб "Днепр" на позиции полузащитника во время игровой карьеры. Он стал первым главным тренером СК "Днепр-1" после того, как клуб был сформирован. Михайленко тренировал с 2017 по 2020 годы. 

Дмитрий Михайленко
Дмитрий Михайленко во время работы в "Днепре-1". Фото: instagram.com/legioners.ua/

Руководство "Днепра-1" ничего не говорит игрокам

Нынешний тренер юношеской сборной Украины признался, что был расстроен, когда узнал о сложной ситуации в своей бывшей команде. Он созванивался с некоторыми футболистами из "Днепра-1", с которыми работает в национальной команде. Все они не могут объяснить, что ждет клуб в ближайшем будущем. 

"Они рассказали, что никто не отвечает на звонки из руководства, никто ничего не знает. Мне, как человеку, поверившему в этот проект с самого начала, очень грустно смотреть на происходящее", — объяснил Михайленко.

Олег Очеретько
Олег Очеретько в матче за "Днепр-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/

Также известно, что руководство УПЛ не получало документы о начале процедуры ликвидации "Днепра-1". 

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Трое лидеров сборной Украины попали в десятку худших футболистов Евро-2024. 

спорт
футбол
УПЛ
Днепр-1
тренер
Дмитрий Михайленко

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