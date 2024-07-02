Валентин Рубчинский может перейти в Кривбасс

Кривбасс может перехватить у Динамо игрока сборной Украины
Несколько украинских клубов интересуются молодым лидером "Днепра-1" Валентином Рубчинским. Теперь подписать игрока стремится "Кривбасс".
Об этом пишет Сборная.
Трансфер Рубчинского
Кроме таких клубов как "Динамо" и "Шахтер", на молодого игрока претендует и "Кривбасс". Также в СМИ появлялась информация, что он попал в сферу интересов "Полесье" и "Карпат".
Пока неизвестно какой из клубов выберет Рубчинский, однако журналист Игорь Цыганик заявляет, что руководство "Днепр-1" не готово согласиться отдать его за небольшие деньги.
Контракт Валентина Рубчинского с "Днепр-1" действует до лета 2025 года. Он сыграл 35 матчей за клуб и сумел отличиться одним забитым голом и четырьмя результативными передачами.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.
Проблемы у "Днепра-1"
Украинский футбольный клуб "Днепр-1" близок к расформированию. Команда может прекратить свое существование уже через несколько недель. Причиной послужили финансовые трудности и проблемы с выплатами зарплат игрокам.
В свою очередь руководство признало проблемы с выплатами по долгам игрокам и работникам клуба.
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