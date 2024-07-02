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Кривбасс может перехватить у Динамо игрока сборной Украины

2 июля 2024 13:13
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Валентин Рубчинский может перейти в Кривбасс
Валентин Рубчинский. Фото: Днепр-1
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Несколько украинских клубов интересуются молодым лидером "Днепра-1" Валентином Рубчинским. Теперь подписать игрока стремится "Кривбасс".

Об этом пишет Сборная.

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Трансфер Рубчинского

Кроме таких клубов как "Динамо" и "Шахтер", на молодого игрока претендует и "Кривбасс". Также в СМИ появлялась информация, что он попал в сферу интересов "Полесье" и "Карпат".

Пока неизвестно какой из клубов выберет Рубчинский, однако журналист Игорь Цыганик заявляет, что руководство "Днепр-1" не готово согласиться отдать его за небольшие деньги.

Контракт Валентина Рубчинского с "Днепр-1" действует до лета 2025 года. Он сыграл 35 матчей за клуб и сумел отличиться одним забитым голом и четырьмя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.

Валентин Рубчинский
Валентин Рубчинский в поле. Фото: Днепр-1

Проблемы у "Днепра-1"

Украинский футбольный клуб "Днепр-1" близок к расформированию. Команда может прекратить свое существование уже через несколько недель. Причиной послужили финансовые трудности и проблемы с выплатами зарплат игрокам.

В свою очередь руководство признало проблемы с выплатами по долгам игрокам и работникам клуба.

Напомним, Луниным заинтересовался еще один клуб — украинец может уйти из "Реала".

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Украина Футбол трансферы Днепр-1 Кривбасс Валентин Рубчинский

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