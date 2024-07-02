Валентин Рубчинский может перейти в Кривбасс

Валентин Рубчинский. Фото: Днепр-1

Несколько украинских клубов интересуются молодым лидером "Днепра-1" Валентином Рубчинским. Теперь подписать игрока стремится "Кривбасс".

Об этом пишет Сборная.

Читайте также:

Трансфер Рубчинского

Кроме таких клубов как "Динамо" и "Шахтер", на молодого игрока претендует и "Кривбасс". Также в СМИ появлялась информация, что он попал в сферу интересов "Полесье" и "Карпат".

Пока неизвестно какой из клубов выберет Рубчинский, однако журналист Игорь Цыганик заявляет, что руководство "Днепр-1" не готово согласиться отдать его за небольшие деньги.

Контракт Валентина Рубчинского с "Днепр-1" действует до лета 2025 года. Он сыграл 35 матчей за клуб и сумел отличиться одним забитым голом и четырьмя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.

Валентин Рубчинский в поле. Фото: Днепр-1

Проблемы у "Днепра-1"

Украинский футбольный клуб "Днепр-1" близок к расформированию. Команда может прекратить свое существование уже через несколько недель. Причиной послужили финансовые трудности и проблемы с выплатами зарплат игрокам.

В свою очередь руководство признало проблемы с выплатами по долгам игрокам и работникам клуба.

Напомним, Луниным заинтересовался еще один клуб — украинец может уйти из "Реала".

Бущан уйдет из "Динамо" — как успех Грузии на Евро повлиял на карьеру игрока.

В "Шахтере" назвали игроков, которые уедут на Олимпиаду-2024.

Роналду установил антирекорд на Евро-2024 — чем отличился португалец.

Де Брюйне нахамил журналистам после вылета Бельгии из Евро-2024.