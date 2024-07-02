Гравець Зорі приніс перемогу збірній Панами та вихід у чвертьфінал Копа Америки

Гравці збірних Панами та Болівії. Фото: Reuters

Завершився третій етап туру у групі С Копа Америки-2024. Гравець "Зорі" зумів відзначитись голом у матчі проти Болівії та вивести свою збірну до чвертьфіналу.

Про це пише портал Новини.LIVE.

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Команди групи С завершили груповий етап Кубка Америки. Уругвай з мінімальним рахунком переміг США. На 66-й хвилині поєдинку рахунок відкрив Матіас Олівера — цей гол став єдиний у матчі.

В іншому матчі Панама перемогла Болівію, яка вважалась аутсайдером групи. Рахунок зустрічі 1:3. Один із голів забив форвард луганської "Зорі" Едуардо Герреро, що дозволяє Панамі пройти далі.

Кубок Америки. 3 тур. Група С

США — Уругвай — 0:1

Гол: Олівера, 66

Болівія — Панама — 1:3

Голи: Міранда, 69 — Фаярда, 22, Герреро, 79, Яніс, 90+1

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