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Гравець Зорі допоміг Панамі вийти до чвертьфіналу Копа Америки

2 липня 2024 08:33
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Гравець Зорі приніс перемогу збірній Панами та вихід у чвертьфінал Копа Америки
Гравці збірних Панами та Болівії. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Завершився третій етап туру у групі С Копа Америки-2024. Гравець "Зорі" зумів відзначитись голом у матчі проти Болівії та вивести свою збірну до чвертьфіналу. 

Про це пише портал Новини.LIVE.

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Уругвай та Панама пройшли до чвертьфіналу

Команди групи С завершили груповий етап Кубка Америки. Уругвай з мінімальним рахунком переміг США. На 66-й хвилині поєдинку рахунок відкрив Матіас Олівера — цей гол став єдиний у матчі. 

В іншому матчі Панама перемогла Болівію, яка вважалась аутсайдером групи. Рахунок зустрічі 1:3.  Один із голів забив форвард луганської "Зорі" Едуардо Герреро, що дозволяє Панамі пройти далі. 

Кубок Америки. 3 тур. Група С

США — Уругвай — 0:1

Гол: Олівера, 66

Болівія — Панама — 1:3

Голи: Міранда, 69 — Фаярда, 22, Герреро, 79, Яніс, 90+1

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