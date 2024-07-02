Игрок Зари принес победу сборной Панамы и выход в четвертьфинал Копа Америки

Игрок Зари помог Панаме выйти в четвертьфинал Копа Америки
Завершился третий этап тура в группе C Копа Америки-2024. Игрок "Зори" сумел отличиться голом в матче против Боливии и вывести свою сборную в четвертьфинал.
Об этом пишет портал Новини.LIVE.
Уругвай и Панама прошли в четвертьфинал
Команды группы C завершили групповой этап Кубка Америки. Уругвай с минимальным счетом победил США. На 66-й минуте поединка счет открыл Матиас Оливера — этот гол стал единственным в матче.
В другом матче Панама победила Боливию, считавшуюся аутсайдером группы. Счет встречи 1:3. Один из голов забил форвард луганской "Зори" Эдуардо Герреро, позволяющий Панаме пройти дальше.
Кубок Америки. 3 тур. Группа С
США – Уругвай – 0:1
Гол: Оливера, 66
Боливия – Панама – 1:3
Голы: Миранда, 69 – Фаярда, 22, Герреро, 79, Янис, 90+1
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