Игрок Зари принес победу сборной Панамы и выход в четвертьфинал Копа Америки

Игроки сборных Панамы и Боливии. Фото: Reuters

Завершился третий этап тура в группе C Копа Америки-2024. Игрок "Зори" сумел отличиться голом в матче против Боливии и вывести свою сборную в четвертьфинал.

Об этом пишет портал Новини.LIVE.

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Уругвай и Панама прошли в четвертьфинал

Команды группы C завершили групповой этап Кубка Америки. Уругвай с минимальным счетом победил США. На 66-й минуте поединка счет открыл Матиас Оливера — этот гол стал единственным в матче.

В другом матче Панама победила Боливию, считавшуюся аутсайдером группы. Счет встречи 1:3. Один из голов забил форвард луганской "Зори" Эдуардо Герреро, позволяющий Панаме пройти дальше.

Кубок Америки. 3 тур. Группа С

США – Уругвай – 0:1

Гол: Оливера, 66

Боливия – Панама – 1:3

Голы: Миранда, 69 – Фаярда, 22, Герреро, 79, Янис, 90+1

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