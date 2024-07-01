Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шахтар повернувся до Києва та залишив Зорю й Металіст 1925 без домашнього стадіону arrow

Шахтар повернувся до Києва та залишив Зорю й Металіст 1925 без домашнього стадіону

1 липня 2024 14:14
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Шахтар повертається до Києва: нові зміни для стадіону Лівого берега
Футболісти донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" наступного сезону знову переїздить зі Львова до Києва. "Гірники" знайшли в столиці стадіон, який відповідає їх потребам.

"Шахтар" наступний сезон гратиме у столиці на стадіоні "Лівого берега". Про це повідомив власник клубу Першої ліги Микола Лавренко в інтерв’ю "Українському футболу".

Читайте також:
Футболисты донецкого Шахтера переезжают
Футболісти донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

"Шахтар" повертається до Києва

За словами Лавренка, "гірники" будуть ділити стадіон з "Лівим берегом", через що їх домашні матчі розводитимуть.

Згідно з домовленостями, "Шахтар" буде єдиним орендатором інфраструктури "Лівого берега". Інші команди матимуть змогу грати на стадіоні лише з дозволу донецького клубу.

Николай Лавренко
Микола Лавренко. "Лівий берег"

При цьому "Шахтар" проведе частину матчів УПЛ у Львові, коли ігри будуть на одному тижні з Лігою чемпіонів.

"Шахтар" може на своїх матчах брендувати стадіон, ставити LED-панелі. Вони вивчали роботу наших фахівців і залишилися задоволеними. Зараз ми вивчаємо можливість збільшити кількість місць для глядачів, щоб на матчах "Шахтаря" була максимальна заповнюваність трибун", — сказав Лавренко.

Зазначимо, що минулого сезону на стадіоні "Лівого берега" також грали "Зоря" та "Металіст 1925", яким потрібно шукати нові арени.

Левый Берег
Стадіон "Лівого берега" у Києві. Фото: "Лівий берег"

Нагадаємо, Олександр Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.

Трубіна не відпустили на Олімпійські ігри, але Ротаня врятують гравці "Динамо".

Микола Шапаренко стане гравцем "Лаціо" — відома принизлива сума трансферу.

"Реал" продає Луніна — де продовжить кар'єру голкіпер.

Київське "Динамо" зробило пропозицію футболісту збірної Польщі.

футбол ФК Шахтар УПЛ Лівий берег

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки