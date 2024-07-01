Шахтар повертається до Києва: нові зміни для стадіону Лівого берега

Футболісти донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" наступного сезону знову переїздить зі Львова до Києва. "Гірники" знайшли в столиці стадіон, який відповідає їх потребам.

"Шахтар" наступний сезон гратиме у столиці на стадіоні "Лівого берега". Про це повідомив власник клубу Першої ліги Микола Лавренко в інтерв’ю "Українському футболу".

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Футболісти донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

"Шахтар" повертається до Києва

За словами Лавренка, "гірники" будуть ділити стадіон з "Лівим берегом", через що їх домашні матчі розводитимуть.

Згідно з домовленостями, "Шахтар" буде єдиним орендатором інфраструктури "Лівого берега". Інші команди матимуть змогу грати на стадіоні лише з дозволу донецького клубу.

Микола Лавренко. "Лівий берег"

При цьому "Шахтар" проведе частину матчів УПЛ у Львові, коли ігри будуть на одному тижні з Лігою чемпіонів.

"Шахтар" може на своїх матчах брендувати стадіон, ставити LED-панелі. Вони вивчали роботу наших фахівців і залишилися задоволеними. Зараз ми вивчаємо можливість збільшити кількість місць для глядачів, щоб на матчах "Шахтаря" була максимальна заповнюваність трибун", — сказав Лавренко.

Зазначимо, що минулого сезону на стадіоні "Лівого берега" також грали "Зоря" та "Металіст 1925", яким потрібно шукати нові арени.

Стадіон "Лівого берега" у Києві. Фото: "Лівий берег"

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