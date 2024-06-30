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Ракіцький офіційно покинув донецький Шахтар

30 червня 2024 19:08
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Агабекян Карен
редактор
Донецький Шахтар та Ярослав Ракіцький попрощалися один з одним
Ярослав Ракіцький. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український захисник Ярослав Ракіцький покинув донецький "Шахтар". Футболіста відпустили вільним агентом.

Про це повідомила пресслужба донецького "Шахтаря".

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"Шахтар" попрощався зі своєю легендою

Донецький клуб попрощався зі своїм 34-річним вихованцем, який після повернення в команду відіграв за неї два роки.

"Шахтар" дякує Легенді клубу за всі незабутні роки, проведені в команді, за найвищий рівень професіоналізму та відповідальності, за красиву, щиру та емоційну гру, за яскраві перемоги та здобуті разом трофеї. Ярослав Ракіцький назавжди вписав своє ім’я в історію "Шахтаря" та в серця вболівальників. Бажаємо Ярославові великих успіхів та нових звершень!", — йдеться в повідомленні "Шахтаря".

Ракіцький також прокомендував свій відхід із команди. Футболіст подякував президенту клуба Рінату Ахметову, персоналу та футболістам за роботу.

"Шахтар" у літнє трансферне вікно купило воротаря "Колоса" Кирила Фесюна та центрального захисника з Тунісу Алаа Грама.

Ярослав Ракицкий
Звернення Ярослава Ракіцького до "Шахтаря". Фото: скриншот

Нагадаємо, на Судакова претендує клуб, який може викупити його контракт у "Шахтаря".

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футбол
ФК Шахтар
УПЛ
Ярослав Ракіцький

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