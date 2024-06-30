Донецький Шахтар та Ярослав Ракіцький попрощалися один з одним

Ракіцький офіційно покинув донецький Шахтар
Український захисник Ярослав Ракіцький покинув донецький "Шахтар". Футболіста відпустили вільним агентом.
Про це повідомила пресслужба донецького "Шахтаря".
"Шахтар" попрощався зі своєю легендою
Донецький клуб попрощався зі своїм 34-річним вихованцем, який після повернення в команду відіграв за неї два роки.
"Шахтар" дякує Легенді клубу за всі незабутні роки, проведені в команді, за найвищий рівень професіоналізму та відповідальності, за красиву, щиру та емоційну гру, за яскраві перемоги та здобуті разом трофеї. Ярослав Ракіцький назавжди вписав своє ім’я в історію "Шахтаря" та в серця вболівальників. Бажаємо Ярославові великих успіхів та нових звершень!", — йдеться в повідомленні "Шахтаря".
Ракіцький також прокомендував свій відхід із команди. Футболіст подякував президенту клуба Рінату Ахметову, персоналу та футболістам за роботу.
"Шахтар" у літнє трансферне вікно купило воротаря "Колоса" Кирила Фесюна та центрального захисника з Тунісу Алаа Грама.
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