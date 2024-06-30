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Ракицкий официально покинул донецкий Шахтер

30 июня 2024 19:08
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Агабекян Карен
редактор
Донецкий Шахтер и Ярослав Ракицкий простились друг с другом
Ярослав Ракицкий. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский защитник Ярослав Ракицкий покинул донецкий "Шахтер" . Футболиста отпустили свободным агентом.

Об этом сообщила пресс-служба донецкого "Шахтера".

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Донецкий клуб попрощался со своим 34-летним воспитанником, который по возвращении в команду отыграл за нее два года.

"Шахтер" благодарит Легенду клуба за все незабываемые годы, проведенные в команде, за высокий уровень профессионализма и ответственности, за красивую, искреннюю и эмоциональную игру, за яркие победы и одержанные вместе трофеи. Ярослав Ракицкий навсегда вписал свое имя в историю "Шахтера" и в сердца болельщиков. Желаем Ярославу больших успехов и новых свершений!", — говорится в сообщении "Шахтера".

Ракицкий также рекомендовал свой уход из команды. Футболист поблагодарил президента клуба Рината Ахметова, персонала и футболистов за работу.

"Шахтер" в летнее трансферное окно купил вратаря "Колоса" Кирилла Фесюна и центрального защитника из Туниса Алаа Грама.

Ярослав Ракицкий
Обращение Ярослава Ракицкого к "Шахтеру". Фото: скриншот

Напомним, на Судакова претендует клуб, который может выкупить его контракт у "Шахтера".

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футбол
ФК Шахтер
УПЛ
Ярослав Ракицкий

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