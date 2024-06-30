Марино Пушич рассказал, когда в Шахтере могут появиться новички

Главный тренер Марино Пушич. Фото: скриншот

Донецкий "Шахтер" продолжает готовиться к предстоящему сезону. Кроме тренировок, клуб также усиливает свой состав.

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в комментарии пресс-службе намекнул на новые трансферы.

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Пушич ждет хорошие новости

Главного тренера "Шахтера" спросили, будут ли у донецкого клуба этим летом трансферы. Пушич рассказал, что команда занята поиском новых футболистов и через неделю у них могут быть хорошие новости.

"Что касается трансферов, мы всегда заняты улучшением. Это также часть нашей работы.

Мы заняты сейчас этим. Мы ожидаем, что, возможно, через неделю у нас появятся какие-нибудь хорошие новости", — сказал Пушич.

"Шахтер" в летнее трансферное окно купило вратаря "Колоса" Кирилла Фесюна и центрального защитника из Туниса Алаа Грама.

Отметим, что в следующем сезоне "Шахтер" сыграет на основном этапе Лиги чемпионов.

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