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Пушич анонсировал новые трансферы в Шахтере

30 июня 2024 14:52
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Агабекян Карен
редактор
Марино Пушич рассказал, когда в Шахтере могут появиться новички
Главный тренер Марино Пушич. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" продолжает готовиться к предстоящему сезону. Кроме тренировок, клуб также усиливает свой состав.

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в комментарии пресс-службе намекнул на новые трансферы.

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Пушич ждет хорошие новости

Главного тренера "Шахтера" спросили, будут ли у донецкого клуба этим летом трансферы. Пушич рассказал, что команда занята поиском новых футболистов и через неделю у них могут быть хорошие новости.

"Что касается трансферов, мы всегда заняты улучшением. Это также часть нашей работы.

Мы заняты сейчас этим. Мы ожидаем, что, возможно, через неделю у нас появятся какие-нибудь хорошие новости", — сказал Пушич.

"Шахтер" в летнее трансферное окно купило вратаря "Колоса" Кирилла Фесюна и центрального защитника из Туниса Алаа Грама.

Отметим, что в следующем сезоне "Шахтер" сыграет на основном этапе Лиги чемпионов.

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футбол
ФК Шахтер
Футбол трансферы
Марино Пушич

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