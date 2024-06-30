Марино Пушич рассказал, когда в Шахтере могут появиться новички

Пушич анонсировал новые трансферы в Шахтере
Донецкий "Шахтер" продолжает готовиться к предстоящему сезону. Кроме тренировок, клуб также усиливает свой состав.
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в комментарии пресс-службе намекнул на новые трансферы.
Пушич ждет хорошие новости
Главного тренера "Шахтера" спросили, будут ли у донецкого клуба этим летом трансферы. Пушич рассказал, что команда занята поиском новых футболистов и через неделю у них могут быть хорошие новости.
"Что касается трансферов, мы всегда заняты улучшением. Это также часть нашей работы.
Мы заняты сейчас этим. Мы ожидаем, что, возможно, через неделю у нас появятся какие-нибудь хорошие новости", — сказал Пушич.
"Шахтер" в летнее трансферное окно купило вратаря "Колоса" Кирилла Фесюна и центрального защитника из Туниса Алаа Грама.
Отметим, что в следующем сезоне "Шахтер" сыграет на основном этапе Лиги чемпионов.
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