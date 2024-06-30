Марино Пушич розповів, коли у Шахтарі можуть з'явитися новачки

Пушич анонсував нові трансфери в Шахтарі
Донецький "Шахтар" продовжує готуватися до майбутнього сезону. Окрім тренувань клуб також посилює свій склад.
Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич у коментарі пресслужбі натякнув на нові трансфери.
Пушич чекає хороші новини
Головного тренера "Шахтаря" запитали, чи будуть у донецького клубу цього літа трансфери. Пушич розповів, що команда занята пошуком нових футболістів й через тиждень у них можуть бути хороші новини.
"Стосовно трансферів, ми завжди зайняті покращенням. Це також частина нашої роботи.
Ми зайняті зараз цим. Ми очікуємо, що, можливо, через тиждень у нас з’являться якісь гарні новини", — сказав Пушич.
"Шахтар" у літнє трансферне вікно купило воротаря "Колоса" Кирила Фесюна та центрального захисника з Тунісу Алаа Грама.
Зазначимо, що наступного сезону "Шахтар" зіграє на основному етапі Ліги чемпіонів.
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