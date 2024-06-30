Марино Пушич розповів, коли у Шахтарі можуть з'явитися новачки

Головний тренер Маріно Пушич. Фото: скриншот

Донецький "Шахтар" продовжує готуватися до майбутнього сезону. Окрім тренувань клуб також посилює свій склад.

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич у коментарі пресслужбі натякнув на нові трансфери.

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Головного тренера "Шахтаря" запитали, чи будуть у донецького клубу цього літа трансфери. Пушич розповів, що команда занята пошуком нових футболістів й через тиждень у них можуть бути хороші новини.

"Стосовно трансферів, ми завжди зайняті покращенням. Це також частина нашої роботи.

Ми зайняті зараз цим. Ми очікуємо, що, можливо, через тиждень у нас з’являться якісь гарні новини", — сказав Пушич.

"Шахтар" у літнє трансферне вікно купило воротаря "Колоса" Кирила Фесюна та центрального захисника з Тунісу Алаа Грама.

Зазначимо, що наступного сезону "Шахтар" зіграє на основному етапі Ліги чемпіонів.

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