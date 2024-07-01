Шахтер возвращается в Киев: новые изменения для стадиона Левого берега

Шахтер вернулся в Киев и оставил Зарю и Металлист 1925 без домашнего стадиона
Донецкий "Шахтер" в следующем сезоне снова переезжает из Львова в Киев. "Горняки" нашли в столице стадион, отвечающий их потребностям.
"Шахтер" в следующем сезоне будет играть в столице на стадионе "Левого берега". Об этом сообщил владелец клуба Первой лиги Николай Лавренко в интервью "Украинскому футболу".
"Шахтер" возвращается в Киев
По словам Лавренко, "горняки" будут делить стадион с "Левым берегом", из-за чего их домашние матчи будут разводить по разным дням.
Согласно договоренностям, "Шахтер" станет единственным арендатором инфраструктуры "Левого берега". Другие команды смогут играть на стадионе только с разрешения донецкого клуба.
При этом "Шахтер" проведет часть матчей УПЛ во Львове, когда игры будут на одной неделе с Лигой чемпионов.
"Шахтер" может на своих матчах брендировать стадион, ставить LED-панели. Они изучали работу наших специалистов и остались довольны. Сейчас мы изучаем возможность увеличить количество зрительских мест, чтобы на матчах "Шахтера" была максимальная заполняемость трибун", — сказал Лавренко.
Отметим, что в прошлом сезоне на стадионе "Левого берега" также играли "Заря" и "Металлист 1925", которым теперь нужно искать новые арены.
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