Юрій Береза шукає нового інвестора для порятунку Дніпра-1

Береза готовий передати новому інвестору права на Дніпро-1
У "Дніпрі-1" зараз шукають нового інвестора, який зможе врятувати команду. Охочому готові передати юридичні права на клуб.
Про це заявив почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза, слова якого навів Телеграм-канал "Дніпрянин".
Береза намагається врятувати "Дніпро-1"
За словами Берези, після початку повномасштабного російського вторгнення вони із сином, який також є співвласником клубу, не могли впливати на життя "Дніпра-1", оскільки захищали державу. При цьому останнім часом виникла проблема із інвестором, через що йому доводиться шукати заміну.
"Це категоричне та критичне питання. Тому я готовий розглянути всі умови та пропозиції щодо нового інвестора", — сказав почесний президент клубу.
Береза зазначив, що готовий залишити посаду почесного президента, має намір піти з футболу, щоб передати усі юридичні права рятівнику клубу.
Раніше у "Дніпрі" вирішили врятувати клуб та пошукати йому нового інвестора. З цієї причини запланували завершити відпустку не 1 липня, а 8 липня.
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