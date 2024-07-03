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Береза готовий передати новому інвестору права на Дніпро-1

3 липня 2024 07:15
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Агабекян Карен
редактор
Юрій Береза шукає нового інвестора для порятунку Дніпра-1
Гравці "Дніпра-1" минулого сезону. Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У "Дніпрі-1" зараз шукають нового інвестора, який зможе врятувати команду. Охочому готові передати юридичні права на клуб.

Про це заявив почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза, слова якого навів Телеграм-канал "Дніпрянин".

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Почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза. Фото: "Дніпро-1"

Береза намагається врятувати "Дніпро-1"

За словами Берези, після початку повномасштабного російського вторгнення вони із сином, який також є співвласником клубу, не могли впливати на життя "Дніпра-1", оскільки захищали державу. При цьому останнім часом виникла проблема із інвестором, через що йому доводиться шукати заміну.

"Це категоричне та критичне питання. Тому я готовий розглянути всі умови та пропозиції щодо нового інвестора", — сказав почесний президент клубу.

Береза зазначив, що готовий залишити посаду почесного президента, має намір піти з футболу, щоб передати усі юридичні права рятівнику клубу.

Раніше у "Дніпрі" вирішили врятувати клуб та пошукати йому нового інвестора. З цієї причини запланували завершити відпустку не 1 липня, а 8 липня.

Нагадаємо, Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".

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Ігор Коломойський футбол Дніпро-1 Юрій Береза

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