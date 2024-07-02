Продаж останніх ключових гравців може стати виходом Дніпра-1

Дніпро-1 може врятуватися, якщо продасть двох футболістів
В українській прем'єр-лізі останніми тижнями мусується тема про зникнення "Дніпра-1". Клуб у поганому стані, що визнають його керівники, але є шанси залишитися на плаву.
За інформацією порталу Sport.ua, у команди є надія, що продаж двох футболістів допоможе їм провести сезон.
Як "Дніпру-1" врятуватися в УПЛ
Джерело стверджує, що майбутнє "Дніпра-1" залежить від можливого продажу захисника Едуарда Сарапія та півзахисника Владислава Рубчинського.
Поки невідомо, скільки "Дніпро-1" хоче отримати за своїх футболістів, але портал "Трансфермаркт" оцінює Рубчинського в 1,8 млн євро, а Сарапія в 1,5 млн євро.
Також відомо, що обидва футболісти покинуть клуб вільними агентами, якщо "Дніпро-1" зніметься з чемпіонату України.
Ситуація з майбутнім "Дніпра-1" проясниться 8 липня, коли відбудеться зустріч керівництва клубу, тренерського складу та гравців.
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