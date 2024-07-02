Продаж останніх ключових гравців може стати виходом Дніпра-1

Футболісти "Дніпра-1" минулого сезону. Фото: "Дніпро-1"

В українській прем'єр-лізі останніми тижнями мусується тема про зникнення "Дніпра-1". Клуб у поганому стані, що визнають його керівники, але є шанси залишитися на плаву.

За інформацією порталу Sport.ua, у команди є надія, що продаж двох футболістів допоможе їм провести сезон.

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Джерело стверджує, що майбутнє "Дніпра-1" залежить від можливого продажу захисника Едуарда Сарапія та півзахисника Владислава Рубчинського.

Поки невідомо, скільки "Дніпро-1" хоче отримати за своїх футболістів, але портал "Трансфермаркт" оцінює Рубчинського в 1,8 млн євро, а Сарапія в 1,5 млн євро.

Також відомо, що обидва футболісти покинуть клуб вільними агентами, якщо "Дніпро-1" зніметься з чемпіонату України.

Ситуація з майбутнім "Дніпра-1" проясниться 8 липня, коли відбудеться зустріч керівництва клубу, тренерського складу та гравців.

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