Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Дніпро-1 може врятуватися, якщо продасть двох футболістів arrow

Дніпро-1 може врятуватися, якщо продасть двох футболістів

2 липня 2024 20:04
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Продаж останніх ключових гравців може стати виходом Дніпра-1
Футболісти "Дніпра-1" минулого сезону. Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В українській прем'єр-лізі останніми тижнями мусується тема про зникнення "Дніпра-1". Клуб у поганому стані, що визнають його керівники, але є шанси залишитися на плаву.

За інформацією порталу Sport.ua, у команди є надія, що продаж двох футболістів допоможе їм провести сезон.

Читайте також:
Валентин Рубчинський перейде до Динамо
Валентин Рубчинський може врятувати "Дніпро-1" Фото: "Дніпро-1"

Як "Дніпру-1" врятуватися в УПЛ

Джерело стверджує, що майбутнє "Дніпра-1" залежить від можливого продажу захисника Едуарда Сарапія та півзахисника Владислава Рубчинського.

Поки невідомо, скільки "Дніпро-1" хоче отримати за своїх футболістів, але портал "Трансфермаркт" оцінює Рубчинського в 1,8 млн євро, а Сарапія в 1,5 млн євро.

Також відомо, що обидва футболісти покинуть клуб вільними агентами, якщо "Дніпро-1" зніметься з чемпіонату України.

Ситуація з майбутнім "Дніпра-1" проясниться 8 липня, коли відбудеться зустріч керівництва клубу, тренерського складу та гравців.

Нагадаємо, Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".

Бущан піде з "Динамо" — як успіх Грузії на Євро вплинув на кар'єру гравця

"Кривбас" може перехопити у "Динамо" гравця збірної України. 

Роналду встановив антирекорд на Євро-2024 — чим відзначився португалець. 

Де Брюйне нахамив журналістам після вильоту Бельгії з Євро-2024.

футбол Футбол трансфери УПЛ Дніпро-1 Валентин Рубчинський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо