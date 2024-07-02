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Днепр-1 может спастись, если продаст двух футболистов

2 июля 2024 20:04
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Агабекян Карен
редактор
Продажа последних ключевых игроков может стать выходом Днепра-1
Футболисты "Днепра-1" в прошлом сезоне. Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В украинской премьер-лиге последние недели муссируется тема об исчезновении "Днепра-1". Клуб в плохом состоянии, что признают его руководители, но еще есть шансы остаться на плаву.

По информации портала Sport.ua, у команды есть надежда, что продажа двух футболистам поможет им провести сезон.

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Как "Днепру-1" спастись в УПЛ

Источник утверждает, что будущее "Днепра-1" зависит от возможной продажи защитника Эдуарда Сарапия и полузащитника Владислава Рубчинского.

Пока неизвестно, сколько "Днепр-1" хочет получить за своих футболистов, портал "Трансфермаркт" оценивает Рубчинского в 1,8 млн евро, а Сарапия в 1,5 млн евро.

Также известно, что оба футболиста покинут клуб свободными агентами, если "Днепр-1" снимется с чемпионата Украины.

Ситуация с будущим "Днепра-1" прояснится 8 июля, когда состоится встреча руководства клуба, тренерского состава и игроков.

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