Юрий Береза ищет нового инвестора для спасения Днепра-1

Береза готов передать новому инвестору права на Днепр-1
В "Днепре-1" сейчас ищут нового инвестора, который сможет спасти команду. Желающему готовы передать юридические права на клуб.
Об этом заявил почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза, слова которого привел Телеграм-канал "Дніпрянин".
Береза пытается спасти "Днепр-1"
По словам Березы, после начала полномасштабного российского вторжения они с сыном, который также является совладельцем клуба, не могли влиять на жизнь клуба, поскольку защищали государства. При этом в последнее время возникла проблема с инвестором, из-за чего ему приходится искать замену.
"Это категорический и критический вопрос. Поэтому я готов рассмотреть все условия и предложения по новому инвестору", — сказал почетный президент клуба.
Береза отметил, что готов покинуть должность почетного президента, намерен уйти из футбола, чтобы передать все юридические права спасителю клуба.
Ранее в "Днепре" решили спасти клуб и поискать ему нового инвестора. По этой причини приняли решение завершить отпуск не 1 июля, а 8 июля.
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