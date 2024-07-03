Юрий Береза ищет нового инвестора для спасения Днепра-1

Гравці "Дніпра-1" минулого сезону. Фото: "Дніпро-1"

В "Днепре-1" сейчас ищут нового инвестора, который сможет спасти команду. Желающему готовы передать юридические права на клуб.

Об этом заявил почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза, слова которого привел Телеграм-канал "Дніпрянин".

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Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза. Фото: "Днепр-1"

Береза пытается спасти "Днепр-1"

По словам Березы, после начала полномасштабного российского вторжения они с сыном, который также является совладельцем клуба, не могли влиять на жизнь клуба, поскольку защищали государства. При этом в последнее время возникла проблема с инвестором, из-за чего ему приходится искать замену.

"Это категорический и критический вопрос. Поэтому я готов рассмотреть все условия и предложения по новому инвестору", — сказал почетный президент клуба.

Береза отметил, что готов покинуть должность почетного президента, намерен уйти из футбола, чтобы передать все юридические права спасителю клуба.

Ранее в "Днепре" решили спасти клуб и поискать ему нового инвестора. По этой причини приняли решение завершить отпуск не 1 июля, а 8 июля.

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