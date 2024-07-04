Гравець "Цинциннаті" Кевін Келсі забив пʼятий гол за клуб

Кевін Келсі. Фото: Daniel Kucin Jr.-USA TODAY Sports

Нападник "Шахтаря" Кевін Келсі, який виступає в оренді за американський клуб Цинциннаті, демонструє неймовірні результати. Венесуельський гравець відзначився пʼятим голом.

По це повідомляє портал Новини.LIVE.

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На 10-й хвилині матчу проти "Ді Сі Юнайтед" Келсі продовжив атаку команди, вдало скористався помилкою голкіпера суперників Тайлера Міллера та відкрив рахунок у матчі.

Він додав до свого рахунку 5-й гол у 11 матчах.

The young king at it again 👑 pic.twitter.com/RCQF6nUyek — FC Cincinnati (@fccincinnati) July 4, 2024

"Цинциннаті" здобув перемогу за підсумками зустрічі — загальний рахунок 3:2. Команда розмістилась на другому місці у таблиці Східної конференції МЛС після 21 матчу.

Турнірна таблиця. Фото: Flashscore.ua

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