Гравець "Цинциннаті" Кевін Келсі забив пʼятий гол за клуб

Футболіст Шахтаря стає зіркою в американській MSL — гравець забиває гол за голом
Нападник "Шахтаря" Кевін Келсі, який виступає в оренді за американський клуб Цинциннаті, демонструє неймовірні результати. Венесуельський гравець відзначився пʼятим голом.
По це повідомляє портал Новини.LIVE.
Кевін Келсі відзначився у минулому матчі
На 10-й хвилині матчу проти "Ді Сі Юнайтед" Келсі продовжив атаку команди, вдало скористався помилкою голкіпера суперників Тайлера Міллера та відкрив рахунок у матчі.
Він додав до свого рахунку 5-й гол у 11 матчах.
The young king at it again 👑 pic.twitter.com/RCQF6nUyek— FC Cincinnati (@fccincinnati) July 4, 2024
"Цинциннаті" здобув перемогу за підсумками зустрічі — загальний рахунок 3:2. Команда розмістилась на другому місці у таблиці Східної конференції МЛС після 21 матчу.
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