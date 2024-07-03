Шахтар готує трансфер ексфутболіста збірної Хорватії

Шахтар підпише відомого хорватського гравця — про кого йдеться
Тренерський штаб донецького "Шахтаря" переконав керівництво клубу у доцільності трансферу колишнього гравця молодіжної збірної Хорватії. Перехід футболіста німецького "Вольфсбурга" може відбутися найближчим часом.
"Гірники" заплатять за новачка більше мільйона євро, повідомляє Germanijak.
Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич та спортивний директор Даріо Срна незабаром приведуть до донецького клубу свого співвітчизника. "Гірники" готові розпочати переговори з "Вольфсбургом" щодо трансферу хорватського півзахисника.
Кого хоче підписати "Шахтар"
"Гірники" зацікавлені у переході 24-річного опорного хавбека Бартола Франьїча. Вихованець загребського "Динамо" перейшов до "Вольфсбурга" у 2022 році, але так і не зумів пробитися в основу німецької команди. Минулий сезон Франьїч провів в оренді за "Дармштадт", зіграв у чемпіонаті Німеччини 20 матчів та зробив 1 результативну передачу.
Хорватський футболіст підпише контракт із "Шахтарем" найближчим часом. Деталі угоди поки що не відомі. Трансферна вартість Франьїча становить 1,8 млн євро. На рахунку гравця 15 поєдинків та 1 м'яч у складі молодіжної збірної Хорватії.
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