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Шахтар підпише відомого хорватського гравця — про кого йдеться

3 липня 2024 16:02
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Шахтар готує трансфер ексфутболіста збірної Хорватії
Тренер "Шахтаря" Маріно Пушич із гравцями, які вирушать на Олімпіаду. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб донецького "Шахтаря" переконав керівництво клубу у доцільності трансферу колишнього гравця молодіжної збірної Хорватії. Перехід футболіста німецького "Вольфсбурга" може відбутися найближчим часом.

"Гірники" заплатять за новачка більше мільйона євро, повідомляє Germanijak.

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Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич та спортивний директор Даріо Срна незабаром приведуть до донецького клубу свого співвітчизника. "Гірники" готові розпочати переговори з "Вольфсбургом" щодо трансферу хорватського півзахисника.

Бартол Франьїч
Бартол Франьич у "Дармштадті". Фото: Darmstadt 98

Кого хоче підписати "Шахтар"

"Гірники" зацікавлені у переході 24-річного опорного хавбека Бартола Франьїча. Вихованець загребського "Динамо" перейшов до "Вольфсбурга" у 2022 році, але так і не зумів пробитися в основу німецької команди. Минулий сезон Франьїч провів в оренді за "Дармштадт", зіграв у чемпіонаті Німеччини 20 матчів та зробив 1 результативну передачу.

Хорватський футболіст підпише контракт із "Шахтарем" найближчим часом. Деталі угоди поки що не відомі. Трансферна вартість Франьїча становить 1,8 млн євро. На рахунку гравця 15 поєдинків та 1 м'яч у складі молодіжної збірної Хорватії.

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спорт футбол Хорватія ФК Шахтар Футбол трансфери

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