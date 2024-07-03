Шахтар готує трансфер ексфутболіста збірної Хорватії

Тренер "Шахтаря" Маріно Пушич із гравцями, які вирушать на Олімпіаду. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Тренерський штаб донецького "Шахтаря" переконав керівництво клубу у доцільності трансферу колишнього гравця молодіжної збірної Хорватії. Перехід футболіста німецького "Вольфсбурга" може відбутися найближчим часом.

"Гірники" заплатять за новачка більше мільйона євро, повідомляє Germanijak.

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Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич та спортивний директор Даріо Срна незабаром приведуть до донецького клубу свого співвітчизника. "Гірники" готові розпочати переговори з "Вольфсбургом" щодо трансферу хорватського півзахисника.

Бартол Франьич у "Дармштадті". Фото: Darmstadt 98

Кого хоче підписати "Шахтар"

"Гірники" зацікавлені у переході 24-річного опорного хавбека Бартола Франьїча. Вихованець загребського "Динамо" перейшов до "Вольфсбурга" у 2022 році, але так і не зумів пробитися в основу німецької команди. Минулий сезон Франьїч провів в оренді за "Дармштадт", зіграв у чемпіонаті Німеччини 20 матчів та зробив 1 результативну передачу.

Хорватський футболіст підпише контракт із "Шахтарем" найближчим часом. Деталі угоди поки що не відомі. Трансферна вартість Франьїча становить 1,8 млн євро. На рахунку гравця 15 поєдинків та 1 м'яч у складі молодіжної збірної Хорватії.

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