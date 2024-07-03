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Сарапій обрав новий клуб — це не Динамо

3 липня 2024 13:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Едуард Сарапій підпише контракт із житомирським Поліссям
Едуард Сарапій перед матчем. Фото: instagram.com/edson_sarapii/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Декілька клубів української Прем'єр-ліги посиляться футболістами "Дніпра-1". Київське "Динамо" вже підписало Олександра Піхальонка, на черзі інші трансфери.

Максим Третьяков, Денис Мірошниченко, Богдан Леднєв та Едуард Сарапій теж готуються до зміни клубу, повідомляє "ТаТоТаке".

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"Дніпро-1" може припинити існування. Це станеться до кінця липня 2024 року. Провідні футболісти клубу вже шукають собі інших команд.

Крайній захисник Денис Мірошниченко має намір перейти до "Карпат". Львівський клуб також претендує на вінгера Максима Третьякова, проте у трансфері футболіста також зацікавлений "Кривбас". Клубу з Кривого Рогу цікавий й Богдан Леднєв.

Едуард Сарапій
Едуард Сарапій у матчі за "Дніпро-1". Фото: instagram.com/edson_sarapii/

У якому клубі гратиме Сарапій

Одним із футболістів, які готуються залишити "Дніпро-1", є Едуард Сарапій. Центральний захисник міг стати гравцем київського "Динамо", проте найближчим часом він підпише контракт із "Поліссям".

Житомирському клубу знадобився новий центрбек після того, як Данило Безкоровайний зазнав тяжкої травми. Поки не відомо, скільки Полісся заплатить за трансфер нового гравця.

Нагадаємо, Трубін готується продовжити кар'єру у відомому клубі — деталі.

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спорт футбол Футбол трансфери Дніпро-1 Полісся Едуард Сарапій

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