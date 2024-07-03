Едуард Сарапій підпише контракт із житомирським Поліссям

Едуард Сарапій перед матчем. Фото: instagram.com/edson_sarapii/

Декілька клубів української Прем'єр-ліги посиляться футболістами "Дніпра-1". Київське "Динамо" вже підписало Олександра Піхальонка, на черзі інші трансфери.

Максим Третьяков, Денис Мірошниченко, Богдан Леднєв та Едуард Сарапій теж готуються до зміни клубу, повідомляє "ТаТоТаке".

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Крайній захисник Денис Мірошниченко має намір перейти до "Карпат". Львівський клуб також претендує на вінгера Максима Третьякова, проте у трансфері футболіста також зацікавлений "Кривбас". Клубу з Кривого Рогу цікавий й Богдан Леднєв.

Едуард Сарапій у матчі за "Дніпро-1". Фото: instagram.com/edson_sarapii/

У якому клубі гратиме Сарапій

Одним із футболістів, які готуються залишити "Дніпро-1", є Едуард Сарапій. Центральний захисник міг стати гравцем київського "Динамо", проте найближчим часом він підпише контракт із "Поліссям".

Житомирському клубу знадобився новий центрбек після того, як Данило Безкоровайний зазнав тяжкої травми. Поки не відомо, скільки Полісся заплатить за трансфер нового гравця.

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