Тренувальний збір збірної U-19: серед 23 гравців сини відомих футбольних сімей

Крістіан та Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

В липні збірна України U-19 зіграє на чемпіонаті Європи-2024. Напередодні тренувального збору головний тренер команди Дмитро Михайленко визначився зі складом.

Склад юнацької збірної України опублікували в УАФ.

Читайте також:

Вʼячеслав Суркіс. Фото: "Динамо" Київ

Відомі прізвища у складі збірної України

На тренувальний збір Михайленко взяв 23 гравці, серед яких троє є представниками відомих сімей.

У складі України син колишнього президента "Динамо" Київ Григорія Суркіса В’ячеслав, та сини легенд київського клубу Андрія Шевченка й Олега Гусєва Крістіан та Олексій.

Олексій Гусєв. Фото: "Динамо" Київ

Воротарі: Маркіан Бакус ("Рух" Львів), В’ячеслав Суркіс ("Динамо" Київ), Владислав Крапивцов ("Дніпро-1" Дніпро).

Захисники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Олексій Гусєв (усі — "Динамо" Київ), Микола Огарков, Антон Дрозд (обидва — "Шахтар" Донецьк), Максим Мельниченко ("Дніпро-1" Дніпро), Кирило Дігтярь ("Металіст" Харків).

Півзахисники: Віктор Цуканов ("Шахтар" Донецьк), Данііл Ващенко ("Олександрія"), Андрій Маткевич ("Динамо" Київ), Самуель Обінайя ("Металіст 1925" Харків), Рамік Гаджиєв ("Дніпро-1" Дніпро), Геннадій Синчук ("Металіст" Харків), Олександр Фетько ("Карпати" Львів), Данило Кревсун ("Боруссія" Д, Німеччина), Максим Деркач (РФШ, Латвія), Тімур Тутєров ("Сандерленд", Англія), Крістіан Шевченко ("Вотфорд", Англія).

Нападники: Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ), Дмитро Богданов ("Динамо" Д, Німеччина).

Підготовчий збір команди Михайленка почнеться 4 липня. Чемпіонат Європи триватиме з 15 по 28 липня в Північній Ірландії.

Збірна України на Євро-2024 зіграє в одній групі з Північною Ірландією, Норвегією та Італією.

Нагадаємо, Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".

Бущан піде з "Динамо" — як успіх Грузії на Євро вплинув на кар'єру гравця.

"Кривбас" може перехопити у "Динамо" гравця збірної України.

Роналду встановив антирекорд на Євро-2024 — чим відзначився португалець.

Де Брюйне нахамив журналістам після вильоту Бельгії з Євро-2024.