Шевченко-молодший отримав оцінку від головного тренера збірної України U-19 — чи пішов у батька

Крістіан та Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Сина президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка Крістіана вперше викликали до збірної України U-19. Головний тренер команди Дмитро Михайленко також дозволив йому дебютувати.

Михайленко в інтерв'ю "Трибуні" розповів про Крістіана.

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Збірна України з футболу U-19. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Шевченку-молодшому доведеться подолати всі перешкоди

За словами Михайленка, на Крістіана чиниться великий тиск через статус його батька, адже їх постійно порівнюють. При цьому Шевченку-молодшому вдається впоратися з проблемами.

До того ж, спочатку виникли проблеми зі спілкуванням, адже Крістіан знає лише англійську мову.

"У перші дні, думаю, він був не у своїй тарілці, але потім уже підсідали до нього за стіл, спілкувалися, жартували, сміялися. Якою мовою вони спілкувалися? Я так розумію, що англійська, українська, але це вже було повноцінним спілкуванням. Там уже було і голосно, і цікаво. А футбольне поле все ж таки змінює. Ти можеш у побуті бути одним, а на полі — зовсім іншим. На полі він дуже азартний, мотивований, спритний", — сказав Михайленко.

Також Михайленко наголосив на скромності Шевченка-молодшого.

Головний тренер Дмитро Михайленко. Фото: УАФ

Що у футбольному аспекті у Шевченка

Головний тренер зазначив, що на полі Крістіан один із наймолодших гравців, тому вони з Віктором Цукановим проходили адаптацію під час першого збору та намагалися зрозуміти філософію команди.

"На полі пояснюю йому я. Якщо це була установка або тактичний аналіз, то я був біля тактичної дошки або монітора, а помічники у нас спілкуються англійською. Вони сиділи у Крістіана і синхронно тлумачили йому. Коли була хвилина, я вже розповідав йому англійською. Але в нього завжди виникали питання, тому що за два тренування складно пояснити. Це так здається, що вийшов і граєш. Ні. Він, як розумний хлопчина, підходив і говорив: "Я не розумію, що мені потрібно тут і тут", а я йому пояснював. Я на Кіпрі працював, у мене там все спілкування було англійською, а тут українською і для одного — англійською. Це інше. Треба більше уваги, тому що ти не можеш нічого не пояснювати", — розповів Михайленко.

Щодо самого виклику Шевченка, фахівець зазначив, що Крістіан вже давно був у розширеному списку разом із 50 гравцями із зарубіжних чемпіонатів. Виклик на останній збір був заслуженим, оскільки чемпіонат Англії дуже важкий, а у ньому футболіст показав хорошу результативність, забиваючи майже у кожному матчі.

Михайленко зазначив, що у "Уотфорді" пішли назустріч і аналітик скинув йому всю необхідну інформацію щодо трьох останніх ігор Крістіана.

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