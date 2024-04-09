Шевченко-младший получил оценку от главного тренера сборной Украины U-19 — пошел ли в отца
Сын президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко Кристиан впервые был вызван в сборную Украины U-19. Главный тренер команды Дмитрий Михайленко также позволил ему дебютировать.
Михайленко в интервью "Трибуне" рассказал о Кристиане.
Шевченко-младшему предстоит преодолеть все препятствия
По словам Михайленко, на Кристиана оказывается большое давление из-за статуса его отца, ведь их постоянно сравнивают. При этом Шевченко-младшему удается совладать с оказываемым проблемами.
К тому же изначально возникли проблемы с общением, ведь Кристиан знает лишь английский язык.
"В первые дни, думаю, он был не в своей тарелке, но потом уже подсаживались к нему за стол, общались, шутили, смеялись. На каком языке они общались? Я так понимаю, что английский, украинский, но это уже было полноценным общением. Там уже было и громко, и любопытно. А футбольное поле все же меняет. Ты можешь в обиходе быть одним, а на поле — совсем другим. На поле он очень азартный, мотивированный, проворный", — сказал Михайленко.
Также Михайленко отметил скромность Шевченко-младшего.
Что в футбольном аспекте у Шевченко
Главный тренер отметил, что на поле Кристиан один из самых молодых игроков и поэтому они с Виктором Цукановым проходили адаптацию во время первого сбора и пытались понять философию команды.
"На поле объясняю ему я. Если это была установка или тактический анализ, то я был у тактической доски или у монитора, а помощники у нас общаются по-английски. Они сидели у Кристиана и синхронно толковали ему. Когда была минута, я уже рассказывал ему на английском. Но у него всегда возникали вопросы, потому что за две тренировки сложно объяснить. Это так кажется, что вышел и играешь. Нет. Он, как умный паренек, подходил и говорил: "Я не понимаю, что мне нужно здесь и здесь", а я ему объяснял. Я на Кипре работал, у меня там все общение было на английском, а здесь на украинском и для одного — на английском. Это другое. Надо больше внимания, потому что ты не можешь ничего не объяснять", — рассказал Михайленко.
Касаемо самого вызова Шевченко, специалист отметил, что Кристиан уже давно был в расширенном списке вместе в 50 игроками из зарубежных чемпионатов. Вызов на последний сбор был заслуженным, поскольку чемпионат Англии очень тяжелый, а в нем футболист показал хорошую результативность, забивая почти в каждом матче.
Михайленко отметил, что в "Уотфорде" пошли на встречу и аналитик сбросил ему всю необходимую информацию по трем последним играм Кристиана.
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