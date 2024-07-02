Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Сыновей Суркиса и Шевченко вызвали в сборную Украины arrow

Сыновей Суркиса и Шевченко вызвали в сборную Украины

2 июля 2024 17:46
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Тренировочный сбор сборной U-19: среди 23 игроков сыновья известных футбольных семей
Кристиан и Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В июле сборная Украины U-19 сыграет на чемпионате Европы-2024. В преддверии тренировочного сбора главный тренер команды Дмитрий Михайленко определился с составом.

Состав юношеской сборной Украины опубликовали в УАФ.

Читайте также:
Вячеслав Суркис
Вячеслав Суркис. Фото: "Динамо" Киев

Известны фамилии в составе сборной Украины

На тренировочный сбор Михайленко взял 23 игрока, среди которых трое являются представителями известных семей.

В составе Украины сын бывшего президента "Динамо" Киев Григория Суркиса Вячеслав и сыновья легенд киевского клуба Андрея Шевченко и Олега Гусева Кристиан и Алексей.

Алексей Гусев
Алексей Гусев. Фото: "Динамо" Киев

Вратари: Маркиан Бакус ("Рух" Львов), Вячеслав Суркис ("Динамо" Киев), Владислав Крапивцов ("Днепр-1" Днепр).

Защитники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Алексей Гусев (все — "Динамо" Киев), Николай Огарков, Антон Дрозд (оба — "Шахтер" Донецк), Максим Мельниченко ("Днепр-1" Днепр), Кирилл Дигтярь ("Металлист" Харьков).

Полузащитники: Виктор Цуканов ("Шахтер" Донецк), Даниил Ващенко ("Александрия"), Андрей Маткевич ("Динамо" Киев), Самуэль Обинайя ("Металлист 1925" Харьков), Рамик Гаджиев ("Днепр-1" Днепр), Геннадий Синчук ("Металлист" Харьков), Александр Фетько ("Карпаты" Львов), Даниил Кревсун ("Боруссия" Д, Германия), Максим Деркач (РФШ, Латвия), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия), Кристиан Шевченко (" Уотфорд", Англия).

Нападающие: Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Дмитрий Богданов ("Динамо" Д, Германия).

Подготовительный сбор команды Михайленко начнется 4 июля. Чемпионат Европы продлится с 15 по 28 июля в Северной Ирландии.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в одной группе с Северной Ирландией, Норвегией и Италией.

Напомним, Луниным заинтересовался еще один клуб — украинец может уйти из "Реала".

Бущан уйдет из "Динамо" — как успех Грузии на Евро повлиял на карьеру игрока.

"Кривбасс" может перехватить у "Динамо" игрока сборной Украины.

Роналду установил антирекорд на Евро-2024 — чем отличился португалец.

Де Брюйне нахамил журналистам после вылета Бельгии из Евро-2024.

футбол Сборная Украины по футболу Дмитрий Михайленко Сборная Украины U-19

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно