Тренировочный сбор сборной U-19: среди 23 игроков сыновья известных футбольных семей

Сыновей Суркиса и Шевченко вызвали в сборную Украины
В июле сборная Украины U-19 сыграет на чемпионате Европы-2024. В преддверии тренировочного сбора главный тренер команды Дмитрий Михайленко определился с составом.
Состав юношеской сборной Украины опубликовали в УАФ.
Известны фамилии в составе сборной Украины
На тренировочный сбор Михайленко взял 23 игрока, среди которых трое являются представителями известных семей.
В составе Украины сын бывшего президента "Динамо" Киев Григория Суркиса Вячеслав и сыновья легенд киевского клуба Андрея Шевченко и Олега Гусева Кристиан и Алексей.
Вратари: Маркиан Бакус ("Рух" Львов), Вячеслав Суркис ("Динамо" Киев), Владислав Крапивцов ("Днепр-1" Днепр).
Защитники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Алексей Гусев (все — "Динамо" Киев), Николай Огарков, Антон Дрозд (оба — "Шахтер" Донецк), Максим Мельниченко ("Днепр-1" Днепр), Кирилл Дигтярь ("Металлист" Харьков).
Полузащитники: Виктор Цуканов ("Шахтер" Донецк), Даниил Ващенко ("Александрия"), Андрей Маткевич ("Динамо" Киев), Самуэль Обинайя ("Металлист 1925" Харьков), Рамик Гаджиев ("Днепр-1" Днепр), Геннадий Синчук ("Металлист" Харьков), Александр Фетько ("Карпаты" Львов), Даниил Кревсун ("Боруссия" Д, Германия), Максим Деркач (РФШ, Латвия), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия), Кристиан Шевченко (" Уотфорд", Англия).
Нападающие: Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Дмитрий Богданов ("Динамо" Д, Германия).
Подготовительный сбор команды Михайленко начнется 4 июля. Чемпионат Европы продлится с 15 по 28 июля в Северной Ирландии.
Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в одной группе с Северной Ирландией, Норвегией и Италией.
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