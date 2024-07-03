Эдуард Сарапий подпишет контракт с житомирским Полесьем

Эдуард Сарапий перед матчем. Фото: instagram.com/edson_sarapii/

Несколько клубов украинской Премьер-лиги усилятся за счет футболистов "Днепра-1". Киевское "Динамо" уже подписало Александра Пихаленка, на очереди другие трансферы.

Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Богдан Леднев и Эдуард Сарапий тоже готовятся к смене клуба, сообщает "ТаТоТаке".

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Крайний защитник Денис Мирошниченко собирается перейти в "Карпаты". Львовский клуб также претендует на вингера Максима Третьякова, однако в трансфере футболиста также заинтересован "Кривбасс". Клубу из Кривого Рога так же интересен Богдан Леднев.

Эдуард Сарапий в матче за "Днепр-1". Фото: instagram.com/edson_sarapii/

В каком клубе будет играть Сарапий

Одним из футболистов, которые готовятся покинуть "Днепр-1", является Эдуард Сарапий. Центральный защитник мог стать игроком киевского "Динамо", однако в ближайшее время он подпишет контракт с "Полесьем".

Житомирскому клубу понадобился новый центрбек после того, как Даниил Бескоровайный получил тяжелую травму. Пока не известно, сколько "Полесье" заплатит за трансфер нового игрока.

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