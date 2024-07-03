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Сарапий выбрал новый клуб — это не Динамо

3 июля 2024 13:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Эдуард Сарапий подпишет контракт с житомирским Полесьем
Эдуард Сарапий перед матчем. Фото: instagram.com/edson_sarapii/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Несколько клубов украинской Премьер-лиги усилятся за счет футболистов "Днепра-1". Киевское "Динамо" уже подписало Александра Пихаленка, на очереди другие трансферы.

Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Богдан Леднев и Эдуард Сарапий тоже готовятся к смене клуба, сообщает "ТаТоТаке".

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"Днепр-1" может прекратить существование. Это произойдет до конца июля 2024 года. Ведущие футболисты клуба уже ищут себе другие команды. 

Крайний защитник Денис Мирошниченко собирается перейти в "Карпаты". Львовский клуб также претендует на вингера Максима Третьякова, однако в трансфере футболиста также заинтересован "Кривбасс". Клубу из Кривого Рога так же интересен Богдан Леднев. 

Эдуард Сарапий
Эдуард Сарапий в матче за "Днепр-1". Фото: instagram.com/edson_sarapii/

В каком клубе будет играть Сарапий

Одним из футболистов, которые готовятся покинуть "Днепр-1", является Эдуард Сарапий. Центральный защитник мог стать игроком киевского "Динамо", однако в ближайшее время он подпишет контракт с "Полесьем".

Житомирскому клубу понадобился новый центрбек после того, как Даниил Бескоровайный получил тяжелую травму. Пока не известно, сколько "Полесье" заплатит за трансфер нового игрока. 

Напомним, Трубин готовится продолжить карьеру в известном клубе — детали.

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спорт футбол Футбол трансферы Днепр-1 Полесье Эдуард Сарапий

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