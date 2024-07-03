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Шахтер подпишет известного хорватского игрока — о ком речь

3 июля 2024 16:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер готовит трансфер экс-футболиста сборной Хорватии
Тренер "Шахтера" Марино Пушич с игроками, которые отправятся на Олимпиаду. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб донецкого "Шахтера" убедил руководство клуба в целесообразности трансфера бывшего игрока молодежной сборной Хорватии. Переход футболиста немецкого "Вольфсбурга" может состояться в ближайшее время. 

"Горняки" заплатят за новичка больше миллиона евро, сообщает Germanijak.

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Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич и спортивный директор Дарио Срна скоро приведут в донецкий клуб своего соотечественника. "Горняки" готовы вступить в переговоры с "Вольфсбургом" по трансферу хорватского полузащитника. 

Бартол Франьич
Бартол Франьич в "Дармштадте". Фото: Darmstadt 98

Кого хочет подписать "Шахтер" 

"Горняки" заинтересованы в переходе 24-летнего опорного хавбека Бартола Франьича. Воспитанник загребского "Динамо" перешел в "Вольфсбург" в 2022 году, но так и не сумел пробиться в основу немецкой команды. Прошлый сезон Франьич провел в аренде за "Дармштадт", сыграл в чемпионате Германии 20 матчей и сделал 1 результативную передачу. 

Хорватский футболист подпишет контракт с "Шахтером" в ближайшее время. Детали сделки пока не известны. Трансферная стоимость Франьича составляет 1,8 млн евро. На счету игрока 15 поединков и 1 мяч в составе молодежной сборной Хорватии. 

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