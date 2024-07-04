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Футболист Шахтера становится звездой в американской MSL — игрок забивает гол за голом

4 июля 2024 11:42
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Игрок "Цинциннати" Кевин Келси забил пятый гол за клуб
Кевин Келси. Фото: Daniel Kucin Jr.-USA TODAY Sports
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Нападающий "Шахтера" Кевин Келси, выступающий в аренде за американский клуб Цинциннати, демонстрирует невероятные результаты. Венесуэльский игрок отличился пятым голом.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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На 10-й минуте матча против "Ди Си Юнайтед" Келси продолжил атаку команды, удачно воспользовался ошибкой голкипера соперников Тайлера Миллера и открыл счет в матче.

Он добавил в свой счет 5-й гол в 11 матчах.

"Цинциннати" одержал победу по итогам встречи — общий счет 3:2. Команда разместилась на втором месте в таблице Восточной конференции МЛС после 21 матча.

Турнирная таблица
Турнирная таблица. Фото: Flashscore.ua

 

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