Игрок "Цинциннати" Кевин Келси забил пятый гол за клуб

Футболист Шахтера становится звездой в американской MSL — игрок забивает гол за голом
Нападающий "Шахтера" Кевин Келси, выступающий в аренде за американский клуб Цинциннати, демонстрирует невероятные результаты. Венесуэльский игрок отличился пятым голом.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE.
Кевин Келси отличился в прошлом матче
На 10-й минуте матча против "Ди Си Юнайтед" Келси продолжил атаку команды, удачно воспользовался ошибкой голкипера соперников Тайлера Миллера и открыл счет в матче.
Он добавил в свой счет 5-й гол в 11 матчах.
The young king at it again 👑 pic.twitter.com/RCQF6nUyek— FC Cincinnati (@fccincinnati) Июль 4, 2024
"Цинциннати" одержал победу по итогам встречи — общий счет 3:2. Команда разместилась на втором месте в таблице Восточной конференции МЛС после 21 матча.
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