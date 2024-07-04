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Чорноморець знайшов заміну Григорчуку — хто очолить одеситів

4 липня 2024 10:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Чорноморець визначився із кандидатами на посаду головного тренера
Роман Григорчук пішов із Чорноморця. Фото: instagram.com/fcchornomorets/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво "Чорноморця" зайняте пошуками нового головного тренера після того, як Роман Григорчук пішов з одеського клубу. Є декілька кандидатів на вакантне місце.

Вже найближчим часом "Чорноморець" має очолити новий наставник, повідомляє "ТаТоТаке".

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Колишній головний тренер "Чорноморця" Роман Григорчук минулого сезону залишив одеську команду на 12 підсумковому місці у турнірній таблиці. Цього літа досвідчений фахівець перебрався до Азербайджану, де очолив місцеву команду "Нефтчі". Український клуб шукає нового наставника.

Олександр Бабич може очолити Чорноморець
Олександр Бабич може очолити "Чорноморець". Фото: УНІАН

Хто може очолити "Чорноморець"

Головним претендентом на вакантну посаду є колишній тренер "Маріуполя" та "Кривбасу" Олександр Бабич. Його останнім місцем роботи була команда "Фратрія" із Болгарії. Бабич уже працював у "Чорноморці" у 2014 році.

Іншими кандидатами на посаду наставника одеської команди є Сергій Ковалець, який очолював "моряків" у 2020 році, та Юрій Калитвинцев. Цей фахівець перебуває без роботи з того часу, як під час минулого сезону був відправлений у відставку керівництвом "Полісся".

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спорт футбол Чорноморець УПЛ тренер Роман Григорчук

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