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Черноморец нашел замену Григорчуку — кто возглавит одесситов

4 июля 2024 10:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Черноморец определился с кандидатами на пост главного тренера
Роман Григорчук ушел из Черноморца. Фото: instagram.com/fcchornomorets/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство "Черноморца" занято поисками нового главного тренера после того, как Роман Григорчук ушел из одесского клуба. Существует несколько кандидатов на вакантное место. 

Уже в ближайшее время "Черноморец" должен возглавить новый наставник, сообщает "ТаТоТаке". 

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Бывший главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук в прошлом сезоне оставил одесскую команду на 12 итоговом месте в турнирной таблице. Этим летом опытный специалист перебрался в Азербайджан, где возглавил местную команду "Нефтчи". Украинский клуб ведет поиск нового наставника. 

Александр Бабич может возглавить Черноморец
Александр Бабич может возглавить "Черноморец". Фото: УНИАН

Кто может возглавить "Черноморец" 

Главным претендентом на вакантный пост является бывший тренер "Мариуполя" и "Кривбасса" Александр Бабич. Его последним местом работы была команда "Фратрия" из Болгарии. Бабич уже работал в "Черноморце" в 2014 году.  

Другими кандидатами на пост наставника одесской команды являются Сергей Ковалец, который возглавлял "моряков" в 2020 году, и Юрий Калитвинцев. Этот специалист находится без работы с тех пор, как во время прошлого сезона был отправлен в отставку руководством "Полесья". 

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спорт футбол Черноморец УПЛ тренер Роман Григорчук

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