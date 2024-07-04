Черноморец определился с кандидатами на пост главного тренера

Роман Григорчук ушел из Черноморца. Фото: instagram.com/fcchornomorets/

Руководство "Черноморца" занято поисками нового главного тренера после того, как Роман Григорчук ушел из одесского клуба. Существует несколько кандидатов на вакантное место.

Уже в ближайшее время "Черноморец" должен возглавить новый наставник, сообщает "ТаТоТаке".

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Бывший главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук в прошлом сезоне оставил одесскую команду на 12 итоговом месте в турнирной таблице. Этим летом опытный специалист перебрался в Азербайджан, где возглавил местную команду "Нефтчи". Украинский клуб ведет поиск нового наставника.

Александр Бабич может возглавить "Черноморец". Фото: УНИАН

Кто может возглавить "Черноморец"

Главным претендентом на вакантный пост является бывший тренер "Мариуполя" и "Кривбасса" Александр Бабич. Его последним местом работы была команда "Фратрия" из Болгарии. Бабич уже работал в "Черноморце" в 2014 году.

Другими кандидатами на пост наставника одесской команды являются Сергей Ковалец, который возглавлял "моряков" в 2020 году, и Юрий Калитвинцев. Этот специалист находится без работы с тех пор, как во время прошлого сезона был отправлен в отставку руководством "Полесья".

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