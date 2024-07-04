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Ротань раскритиковал тренеров УПЛ о допуске игроков на Олимпиаду-2024

4 июля 2024 10:06
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Ротань обратился к тренерам УПЛ из-за заявки на Олимпиаду-2024
Руслан Ротань. Фото: УАФ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Главный тренер олимпийской сборной Украины U-23 подверг критике тренеров украинских клубов, которые не готовы вовремя отпустить игроков в сборную на Олимпийские Игры-2024. Переговоры с тренерами о вызове игроков проходили очень сложно.

Об этом пишет Tribuna.

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По его словам, готовить команду и проводить регулярные тренировки очень сложно.

"Все лучшие футболисты, которые были для нас доступны, вызваны на Олимпиаду. Очень жаль, что в нашем списке нет многих игроков, завоевавших это право. Это была их мечта. Однако мы верим в тех футболистов, которые заменят наших лидеров. Будем делать все от нас зависящее, чтобы достойно представить страну на историческом для украинского футбола турнире", — рассказал он.

Также он заявил, что многие клубы сообщили, что готовы отпустить своих игроков непосредственно перед стартом Игр.

"К сожалению, есть проблемы с подготовкой к турниру. Каждый день появляются клубы, которые присылают письма, что отпустят своих игроков непосредственно перед Олимпиадой. Хочу попросить совет у тренеров этих команд. Подскажите, пожалуйста, как в такой ситуации готовить команду и проводить международные спарринги под флагом Украины?", — сказал Ротань.

Руслан Ротань
Руслан Ротань. Фото: УАФ

Заявка олимпийской сборной Украины на Олимпиаду-2024

Вратари: Кирилл Фесюн (Шахтер), Яков Кинарейкин (Днепр-1), Георгий Ермаков (Александрия).

Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК), Алексей Сыч (Рух), Александр Мартынюк (Александрия), Илья Крупский, Евгений Павлюк (Ворскла), Арсений Батагов (Заря), Владимир Салюк (Черноморец).

Защитники: Максим Хлань (Лехия), Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько, Кирилл Сигеев (Шахтер), Николай Михайленко, Максим Брагару (Динамо), Валентин Рубчинский (Днепр-1), Олег Федор (Рух), Артем Шулянский (Александрия), Владислав Великан (Колос).

Нападающие: Даниил Сикан (Шахтер), Игорь Краснопир (Рух).

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спорт Сборная Украины по футболу Олимпиада-2024 Руслан Ротань

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