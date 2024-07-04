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Зинченко покидает Арсенал — у защитника есть два варианта продолжения карьеры

4 июля 2024 09:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко готовится к трансферу из Арсенала в известный клуб
Александр Зинченко с футболистами "Арсенала". Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ищет нового левого защитника для своей команды. Футболист сборной Украины Александр Зинченко покинет "канониров" в ближайшее время. 

Лондонцы ждут предложений по 27-летнему Зинченко, сообщает The Sun

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Александр Зинченко потерял место в основном составе "Арсенала" во второй половине прошлого сезона. Украинец почти не появлялся на поле. Тренерский штаб "канониров" пришел к выводу о том, что будет целесообразно отпустить Александра в другой клуб. 

Александр Зинченко на Евро-2024
Александр Зинченко на Евро-2024. Фото: instagram.com/zinchenko/

Куда может перейти Зинченко 

Контракт защитника с "Арсеналом" действует до лета 2026 года. Это позволяет лондонцам установить любую трансферную стоимость игрока, но клуб готов отпустить Зинченко за 30 млн евро. 

Известно об интересе к украинцу со стороны нескольких клубов. Одной из них является мюнхенская "Бавария", которая в ближайшее время останется без Алфонсо Дейвиса. Немецкая команда уже составила шорт-лист футболистов, которые могут закрыть позицию левого защитника. Среди них есть и Зинченко. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/

Также на украинца претендует французский "Марсель", который недавно возглавил бывший тренер английского "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Однако "Олимпик" не готов заплатить за Зинченко больше 25 млн евро. Французы готовятся к сложным переговорам с "Арсеналом".  

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