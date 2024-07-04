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Кварацхелия готовится подписать контракт с ПСЖ — что известно

4 июля 2024 13:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хвича Кварацхелия может стать игроком ПСЖ — что известно
Хвича Кварацхелия на Евро-2024. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист сборной Грузии Хвича Кварацхелия может не сыграть больше ни одного матча за "Наполи". У молодого полузащитника есть выгодные предложения от других клубов. 

"Наполи" предпринял ряд попыток, чтобы убедить Кварацхелию остаться в команде, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио

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Хвича Кварацхелия близок к переходу в "ПСЖ". Французский клуб готов заплатить за игрока 80 млн отступных, которые прописаны в контракте футболиста сборной Грузии. Однако "Наполи" сопротивляется этому трансферу. 

Где будет играть Кварацхелия 

Контракт вингера "Наполи" с клубом рассчитан до лета 2027 года. Однако "ПСЖ" предпринимает серьезные усилия, чтобы Кварацхелия начал следующий сезон в чемпионате Франции. Парижский клуб готов удвоить зарплату грузинского футболиста. 

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия и Георгий Чакватадзе в сборной Грузии. Фото: Reuters/Heiko Becker

Хвичу подталкивает к трансферу и окружение игрока. Однако "Наполи" тоже ведет переговоры с Кварацхелией. Итальянцы хотят, чтобы игрок подписал новый контракт с клубом на улучшенных условиях. Новый главный тренер "Наполи" Антонио Конте не хочет терять лидера команды. 

В сезоне 2023/2024 Кварацхелия провел в Серии А 34 матча, забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач. 

Напомним, Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.

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