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Кварацхелія готується підписати контракт із ПСЖ — що відомо

4 липня 2024 13:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хвіча Кварацхелія може стати гравцем ПСЖ — що відомо
Хвіча Кварацхелія на Євро-2024 Фото: Reuters/Carmen Jaspersen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст збірної Грузії Хвіча Кварацхелія може не зіграти більше жодного матчу за "Наполі". Молодий півзахисник має вигідні пропозиції від інших клубів.

"Наполі" зробив низку спроб, щоб переконати Кварацхелію залишитися в команді, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

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Хвіча Кварацхелія близька до переходу до "ПСЖ". Французький клуб готовий заплатити за гравця 80 млн відступних, які прописані в контракті футболіста збірної Грузії. Проте "Наполі" чинить опір цьому трансферу.

Де гратиме Кварацхелія

Контракт вінгера "Наполі" із клубом розрахований до літа 2027 року. Однак "ПСЖ" робить серйозні зусилля, щоб Кварацхелія розпочав наступний сезон у чемпіонаті Франції. Паризький клуб готовий подвоїти зарплату грузинського футболіста

Хвіча Кварацхелія
Хвіча Кварацхелія та Георгій Чакватадзе у збірній Грузії. Фото: Reuters/Heiko Becker

Хвічу підштовхує до трансферу та оточення гравця. Проте "Наполі" також веде переговори з Кварацхелією. Італійці хочуть, щоб гравець підписав новий контракт із клубом на покращених умовах. Новий головний тренер "Наполі" Антоніо Конте не хоче втрачати лідера команди.

У сезоні 2023/2024 Кварацхелія провів у Серії А 34 матчі, забив 11 м'ячів і зробив 8 результативних передач.

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