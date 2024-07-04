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Зінченко залишає Арсенал — захисник має два варіанти продовження кар'єри

4 липня 2024 09:31
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Зінченко готується до трансферу з Арсенала до відомого клубу
Олександр Зінченко із футболістами "Арсенала". Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета шукає нового лівого захисника для своєї команди. Футболіст збірної України Олександр Зінченко залишить "канонірів" найближчим часом.

Лондонці чекають на пропозиції щодо 27-річного Зінченка, повідомляє The Sun.

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Олександр Зінченко втратив місце в основному складі "Арсенала" у другій половині минулого сезону. Українець майже не з'являвся на полі. Тренерський штаб "канонірів" дійшов висновку про те, що буде доцільно відпустити Олександра до іншого клубу.

Олександр Зінченко на Євро-2024
Олександр Зінченко на Євро-2024. Фото: instagram.com/zinchenko/

Куди може перейти Зінченко

Контракт захисника з Арсеналом діє до літа 2026 року. Це дозволяє лондонцям встановити будь-яку трансферну вартість гравця, але клуб готовий відпустити Зінченка за 30 млн євро.

Відомо про інтерес до українця з боку декількох клубів. Однією з них є мюнхенська "Баварія", яка найближчим часом залишиться без Алфонсо Дейвіса. Німецька команда вже створила короткий список футболістів, які можуть закрити позицію лівого захисника. Серед них є Зінченко.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко у збірній України. Фото: instagram.com/zinchenko/

Також на українця претендує французький "Марсель", який нещодавно очолив колишній тренер англійського "Брайтона" Роберто Де Дзербі. Однак "Олімпік" не готовий заплатити за Зінченка понад 25 млн євро. Французи готуються до складних переговорів із "Арсеналом".

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