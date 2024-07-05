Илья Забарный перейдет в один из самых титулованных клубов мира

Илья Забарный на чемпионате Европы по футболу. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Руководство "Борнмута" начало поиски нового центрального защитника. В ближайшее время футболист сборной Украины Илья Забарный будет продан, ему необходима замена.

Забарный может уйти из "Борнмута" до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Daily Star.

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Уверенная игра Ильи Забарного на чемпионате Европы по футболу окончательно убедила потенциальных покупателей в целесообразности трансфера 21-летнего игрока. Новый сезон украинец встретит в одном из самых известных клубов мира.

Где будет играть Забарный

У "Борнмута" есть несколько предложений по трансферу молодого защитника. Наибольшую активность проявляет мюнхенская "Бавария". Немецкий клуб готовится к продаже Маттейса Де Лигта. Один из самых титулованных клубов мира ищет замену нидерландскому защитнику.

Илья Забарный на Евро-2024. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани несколько лет работал в английской Премьер-лиге и знает многих игроков из этого чемпионата. Он уверен, что Илья Забарный сумеет на долгие годы стать основным защитником немецкой команды.

"Бавария" готова предложить за украинца 30 млн евро, но "Борнмут" хочет заработать на этом трансфере как минимум на пять млн больше. Клубы готовятся к переговорам.

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