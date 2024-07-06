Судаков станет игроком амбициозного европейского клуба

Судаков готовится к громкому трансферу в известный клуб — детали
Руководство донецкого "Шахтера" отказалось уже от нескольких предложений о трансфере Георгия Судакова. Однако футболист сборной Украины все же сможет сменить клуб во время летнего межсезонья.
"Горняки" смогут заработать большие деньги на трансфере Судакова, сообщает Le Parisien.
В прошлом сезоне Георгий Судаков стал лидером центра поля донецкого "Шахтера". Молодой футболист сыграл за "горняков" 33 матча, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. Многие клубы захотели подписать 21-летнего хавбека, но "Шахтер" установил высокую цену на игрока.
Новый претендент на Судакова
"Горняки" отказались продавать своего воспитанника в "Наполи" и "Челси", которые предлагали по 40 млн евро. Однако "Шахтер" может получить за Судакова более 75 млн евро. Футболистом заинтересовался французский "ПСЖ".
Тренерский штаб парижской команды собирается осуществить трансферы сразу нескольких перспективных молодых игроков этим летом. В этом списке оказался и Георгий Судаков. "ПСЖ" уже готовит запрос в украинский клуб по поводу полузащитника.
Помимо парижан, на Судакова претендует и английский "Ньюкасл", однако "сороки" хотят разделить платеж за Георгия на несколько частей.
Напомним, Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно.
Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.
Яремчук перейдет в клуб одного из самых популярных чемпионатов Европы — детали.
"Полесье" подпишет известного игрока "Динамо" — о ком речь.
"Манчестер Сити" вскоре начнет переговоры по голкиперу сборной Украины.
Читайте Новини.LIVE!