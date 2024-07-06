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Судаков готовится к громкому трансферу в известный клуб — детали

6 июля 2024 13:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков станет игроком амбициозного европейского клуба
Георгий Судаков во время чемпионата Европы по футболу. Фото: instagram.com/sudakov_11/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство донецкого "Шахтера" отказалось уже от нескольких предложений о трансфере Георгия Судакова. Однако футболист сборной Украины все же сможет сменить клуб во время летнего межсезонья. 

"Горняки" смогут заработать большие деньги на трансфере Судакова, сообщает Le Parisien

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В прошлом сезоне Георгий Судаков стал лидером центра поля донецкого "Шахтера". Молодой футболист сыграл за "горняков" 33 матча, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. Многие клубы захотели подписать 21-летнего хавбека, но "Шахтер" установил высокую цену на игрока. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков в форме "Шахтера" на новый сезон. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Новый претендент на Судакова 

"Горняки" отказались продавать своего воспитанника в "Наполи" и "Челси", которые предлагали по 40 млн евро. Однако "Шахтер" может получить за Судакова более 75 млн евро. Футболистом заинтересовался французский "ПСЖ". 

Георгий Судаков в сборной Украины
Георгий Судаков в сборной Украины на Евро-2024. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Тренерский штаб парижской команды собирается осуществить трансферы сразу нескольких перспективных молодых игроков этим летом. В этом списке оказался и Георгий Судаков. "ПСЖ" уже готовит запрос в украинский клуб по поводу полузащитника. 

Помимо парижан, на Судакова претендует и английский "Ньюкасл", однако "сороки" хотят разделить платеж за Георгия на несколько частей. 

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спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Георгий Судаков

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