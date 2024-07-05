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Полесье подпишет известного игрока Динамо — о ком речь

5 июля 2024 21:26
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Агабекян Карен
редактор
Житомирское Полесье усилится игроком Динамо Киев Георгием Цитаишвили
Георгий Цитаишвили (крайний слева). Фото: Dynamo.kiev.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирское "Полесье" продолжает усиливаться в летнеее трансферное окно. Клуб может подписать одно из открытий чемпионата Европы-2024.

Это будет трансфер из киевского "Динамо", сообщил канал Georgian Footy.

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Георгий Цитаишвили перейдет в Полесье
Георгий Цитаишвили в составе сборной Грузии. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Кто покинет "Динамо" ради Житомира

По информации источника, житомирское "Пелесье" летом может усилить свои фланги нападения одним из основных игроков сборной Грузии на чемпионате Европы-2024.

Конечно, же речь о 23-летнем полузащитнике киевского "Динамо" Георгие Цитаишвили.

"Несмотря на слухи, связывающие Цитаишвили с "Коньяспором", сообщается, что грузинский вингер переходит в житомирское "Полесье". В команде с Гиоргием Майсурадзе в УПЛ", — говорится в сообщении источника.

Цитаишвили после начала полномасштабного российского вторжения воспользовался "анексом" ФИФА и покинул киевское "Динамо" на правах бесплатной аренды.

По "анексу" Цитаишвили играл в Грузии за "Динамо" Батуми. На исторической родине Георгий в 38 матчах забил шесть мячей и сделал десять ассистов.

Георгий Цитаишвили перейдет в Полесье
Георгий Цитаишвили в составе сборной Грузии. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Отметим, что действующий контракт Цитаишвили с "Динамо" завершится 30 июня 2025 года.

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