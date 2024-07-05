Житомирское Полесье усилится игроком Динамо Киев Георгием Цитаишвили

Полесье подпишет известного игрока Динамо — о ком речь
Житомирское "Полесье" продолжает усиливаться в летнеее трансферное окно. Клуб может подписать одно из открытий чемпионата Европы-2024.
Это будет трансфер из киевского "Динамо", сообщил канал Georgian Footy.
Кто покинет "Динамо" ради Житомира
По информации источника, житомирское "Пелесье" летом может усилить свои фланги нападения одним из основных игроков сборной Грузии на чемпионате Европы-2024.
Конечно, же речь о 23-летнем полузащитнике киевского "Динамо" Георгие Цитаишвили.
"Несмотря на слухи, связывающие Цитаишвили с "Коньяспором", сообщается, что грузинский вингер переходит в житомирское "Полесье". В команде с Гиоргием Майсурадзе в УПЛ", — говорится в сообщении источника.
Цитаишвили после начала полномасштабного российского вторжения воспользовался "анексом" ФИФА и покинул киевское "Динамо" на правах бесплатной аренды.
По "анексу" Цитаишвили играл в Грузии за "Динамо" Батуми. На исторической родине Георгий в 38 матчах забил шесть мячей и сделал десять ассистов.
Отметим, что действующий контракт Цитаишвили с "Динамо" завершится 30 июня 2025 года.
Напомним, Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно.
Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.
Ребров нашел причину провала сборной Украины на Чемпионате Европы-2024.
"Черноморец" нашел замену Григорчуку — кто возглавит одесситов.
Трубин готовится продолжить карьеру в известном клубе — детали.
Читайте Новини.LIVE!