Житомирское Полесье усилится игроком Динамо Киев Георгием Цитаишвили

Георгий Цитаишвили (крайний слева). Фото: Dynamo.kiev.ua

Житомирское "Полесье" продолжает усиливаться в летнеее трансферное окно. Клуб может подписать одно из открытий чемпионата Европы-2024.

Это будет трансфер из киевского "Динамо", сообщил канал Georgian Footy.

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Георгий Цитаишвили в составе сборной Грузии. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Кто покинет "Динамо" ради Житомира

По информации источника, житомирское "Пелесье" летом может усилить свои фланги нападения одним из основных игроков сборной Грузии на чемпионате Европы-2024.

Конечно, же речь о 23-летнем полузащитнике киевского "Динамо" Георгие Цитаишвили.

"Несмотря на слухи, связывающие Цитаишвили с "Коньяспором", сообщается, что грузинский вингер переходит в житомирское "Полесье". В команде с Гиоргием Майсурадзе в УПЛ", — говорится в сообщении источника.

Цитаишвили после начала полномасштабного российского вторжения воспользовался "анексом" ФИФА и покинул киевское "Динамо" на правах бесплатной аренды.

По "анексу" Цитаишвили играл в Грузии за "Динамо" Батуми. На исторической родине Георгий в 38 матчах забил шесть мячей и сделал десять ассистов.

Георгий Цитаишвили в составе сборной Грузии. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Отметим, что действующий контракт Цитаишвили с "Динамо" завершится 30 июня 2025 года.

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