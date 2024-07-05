Сергей Ребров объяснил, почему сборная Украины неудачно выступила на Евро-2024

Ребров нашел причину провала сборной Украины на Чемпионате Европы-2024
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал выступление сборной Украины по футболу на чемпионате Европы-2024. Он заявил, что ожидал совершенно иного результата.
Об этом сообщает УАФ.
Ребров прокомментировал игру сборной
Серий Ребров заявил, что одной из главных причин неудачи сборной на Евро есть молодой возраст футболистов. Он признался, что ожидал иного результата, ведь из-за молодости сборная не смогла показать весь свой потенциал.
"Я считаю, что мы не показали там всего своего потенциала. Наша команда — одна из самых молодых на этом турнире, у нее большая перспектива. Разумеется, все ожидали другого результата уже сейчас. И мы сами — тренеры, игроки — тоже расстроены", — поделился Ребров.
По его словам, команда сделала выводы после поражения в первом туре группового этапа Румынии, но объяснений проигрышу нет.
"После первого матча в группе мы сделали правильные выводы. Но мне все еще трудно объяснить, почему так произошло в игре с Румынией. Мы разобрали с игроками тот первый матч и уже во втором, со Словакией, показали другую мотивацию. То же касается и поединка с Бельгией", — рассказал он.
Ребров заявил, что сейчас нужно сделать работу над ошибками и начать активную подготовку к следующим турнирам.
"Сейчас нам нужно проанализировать все ошибки и начинать готовиться к осенним матчам в Лиге наций. Мы должны учесть получивший опыт и успешно начать первый для нашего тренерского штаба полноценный рабочий цикл во главе сборной. Я считаю, что все же самое главное, что Украина представлена на всех финальных турнирах. Сейчас это очень важно, ведь у нас в стране продолжается война", — поделился Ребров.
Напомним, Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно.
Зинченко покидает "Арсенал" — у защитника есть два варианта продолжения карьеры.
Трубин готовится продолжить карьеру в известном клубе — детали.
"Черноморец" нашел замену Григорчуку — кто возглавит одесситов.
Кварацхелия готовится подписать контракт с "ПСЖ" — что известно.
Читайте Новини.LIVE!