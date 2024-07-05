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Ребров нашел причину провала сборной Украины на Чемпионате Европы-2024

5 июля 2024 11:49
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Сергей Ребров объяснил, почему сборная Украины неудачно выступила на Евро-2024
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал выступление сборной Украины по футболу на чемпионате Европы-2024. Он заявил, что ожидал совершенно иного результата.

Об этом сообщает УАФ.

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Серий Ребров заявил, что одной из главных причин неудачи сборной на Евро есть молодой возраст футболистов. Он признался, что ожидал иного результата, ведь из-за молодости сборная не смогла показать весь свой потенциал.

"Я считаю, что мы не показали там всего своего потенциала. Наша команда — одна из самых молодых на этом турнире, у нее большая перспектива. Разумеется, все ожидали другого результата уже сейчас. И мы сами — тренеры, игроки — тоже расстроены", — поделился Ребров.

Сборная Украины
Игроки сборной Украины после матча с Бельгией Фото: Reuters

По его словам, команда сделала выводы после поражения в первом туре группового этапа Румынии, но объяснений проигрышу нет.

"После первого матча в группе мы сделали правильные выводы. Но мне все еще трудно объяснить, почему так произошло в игре с Румынией. Мы разобрали с игроками тот первый матч и уже во втором, со Словакией, показали другую мотивацию. То же касается и поединка с Бельгией", — рассказал он.

Ребров заявил, что сейчас нужно сделать работу над ошибками и начать активную подготовку к следующим турнирам.

"Сейчас нам нужно проанализировать все ошибки и начинать готовиться к осенним матчам в Лиге наций. Мы должны учесть получивший опыт и успешно начать первый для нашего тренерского штаба полноценный рабочий цикл во главе сборной. Я считаю, что все же самое главное, что Украина представлена на всех финальных турнирах. Сейчас это очень важно, ведь у нас в стране продолжается война", — поделился Ребров.

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